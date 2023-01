Alienware mostra al CES il suo monitor per gli sport a 500Hz

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Alienware ha presentato il suo ultimo monitor da gioco al CES 2023. Si chiama AW2524H e si rivolge soprattutto ai giocatori competitivi.

Il nuovo display rinuncia alla risoluzione a favore di una velocità incredibile ed è stato sviluppato con il contributo di professionisti del settore esports.

È dotato di un pannello Fast IPS da 1080p con una frequenza di aggiornamento nativa di 480 Hz, che può essere overcloccata a 500 Hz. Perfetto per giochi come CS:GO.

Vanta un tempo di risposta da grigio a grigio di 0,5 millisecondi che elimina le immagini fantasma e le sfocature.

Come ci si potrebbe aspettare, supporta Nvidia G-Sync e copre il 99% dello spazio colore sRGB.

Il ComfortView Plus, certificato TUV, riduce la luce blu per le sessioni di gioco notturne.

Il supporto ha una forma esagonale unica, che riduce l'ingombro sulla scrivania e permette di posizionare la tastiera in modo ottimale, lasciando molto spazio per i colpi di scena.

È presente anche un gancio retrattile per le cuffie, che aiuta a mantenere la postazione di gioco pulita e ordinata.

Infine, ma non per questo meno importante, il monitor è dotato di una porta USB di tipo A che supporta l'analisi della latenza di Nvidia Reflex, per gli amanti delle prestazioni più ossessive.

Non sono ancora stati comunicati prezzi e disponibilità, ma se siete appassionati di sparatutto competitivi, questo monitor è sicuramente da tenere d'occhio nei prossimi mesi.

Scritto da Luke Baker.