Alienware ha ora un monitor da gioco QD-OLED ultrawide più conveniente

(Pocket-lint) - All'inizio del 2022 Alienware ha presentato il primo monitor da gioco QD-OLED al mondo. Ora l'azienda ha presentato un nuovo modello con tecnologia AMD FreeSync Premium Pro e un prezzo più conveniente.

L'originale monitor da gioco Alienware AW3423DW da 34 pollici ha riscosso grandi apprezzamenti da parte di diversi recensori e ora l'azienda sta ampliando la gamma.

Il modello aggiornato (AW3423DWF) presenta alcune modifiche minori. La compatibilità con Nvidia G-sync è stata sostituita da FreeSync Premium Pro di AMD e la frequenza di aggiornamento è scesa da 175 Hz a 165 Hz. Per il resto, però, le cose rimangono per lo più invariate e questo non è un male.

Si tratta di un pannello QD-OLED da 3440 x 1440 pollici con tecnologia quantum dot. È dotato di VESA HDR 400 e di un velocissimo tempo di risposta GtG di 0,1ms. Supporta anche le console di gioco di ultima generazione e una frequenza di aggiornamento variabile (VRR) fino a 120 Hz se si gioca in quel modo.

Una curva di 1800R, una gamma cromatica DCI-P3/149% sRGB del 99,3%, picchi di luminosità di 1000 nits e un rapporto di contrasto di un milione a uno completano un pacchetto interessante. La tecnologia QD-OLED è probabilmente l'attrattiva più grande e promette un'elevata luminanza di picco e una gamma cromatica superiore a quella di molti altri monitor da gioco.

È disponibile nella colorazione Dark Side of the Moon e viene fornito di serie con una garanzia limitata di tre anni.

La buona notizia è che è anche più conveniente del modello precedente e sarà venduto a 1.099,99 dollari USA o 1.399,99 dollari CAD quando uscirà a novembre.

Scritto da Adrian Willings.