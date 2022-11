La scheda grafica Zotac Gaming GeForce RTX 3070 è al prezzo più basso di sempre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La GeForce RTX 3070 Twin Edge OC di Zotac Gaming potrebbe non essere la più recente o la più potente GPU in circolazione, ma è comunque un affare. Si tratta di una scheda grafica Nvidia della serie 30, che consente di accedere a una grande potenza di elaborazione grafica e ad altre caratteristiche come le tecnologie DLSS e Reflex di Nvidia, ma a un prezzo inferiore.

Se non avete aggiornato la vostra scheda grafica da un po' di tempo o se state cercando il regalo perfetto per il giocatore di PC della vostra vita, allora vale la pena dare un'occhiata a questa offerta.

Se la Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge OC non suscita il vostro interesse, ci sono moltealtre schede grafiche Zotac attualmente in offerta, alcune anche a meno di 200 dollari.

La 3070, tuttavia, non solo ha un prezzo davvero conveniente, ma è anche una scheda di fascia alta della serie 30 di schede grafiche Nvidia con una potenza più che sufficiente per gestire monitor 1440p o 4K, giocare ai giochi più recenti e godere di tutto ciò che il gioco su PC ha da offrire. È inoltre possibile giocare con il ray-tracing attivato e sfruttare al meglio i core RT.

È inoltre costruita con la tecnologia powerboost di Zotac per offrire un equilibrio tra prestazioni migliori e longevità, per garantire che la scheda duri a lungo. Se lo si desidera, è possibile utilizzare la potenza di questa RTX 3070 anche per lo streaming live o per l'acquisizione di filmati di gioco per la creazione di contenuti, quindi vale la pena acquistarla. Soprattutto a questo prezzo.

Scritto da Adrian Willings.