Questo monitor Acer Nitro da 27 pollici è ora a soli €149,99/$169,99 per il Black Friday

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se stavate cercando una scusa per acquistare un monitor da gioco con frequenza di aggiornamento rapida o un pannello da 27 pollici in più per il vostro spazio di gioco, allora non cercate altro che questa offerta del Black Friday.

Questo monitor Acer Nitro è già abbastanza conveniente, ma non lo è ancora di più e con un pannello IPS, una risoluzione di 1080p e una frequenza di aggiornamento di 165Hz è anche piuttosto interessante.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Questo monitor Acer Nitro XF273S presenta una serie di caratteristiche salienti, tra cui la tecnologia AMD Freesync Premium, che dovrebbe garantire immagini fluide ed eleganti, un tempo di risposta di 1MS e una frequenza di aggiornamento di 165Hz.

Se siete giocatori competitivi che amano gli sparatutto e altri giochi veloci a 1080p, questo monitor Nitro potrebbe essere un ottimo acquisto. I giocatori professionisti giurano per i pannelli da 27 pollici, dopotutto. Ma anche se siete alla ricerca di un monitor aggiuntivo per la vostra scrivania, questo è un'opzione.

Ha caratteristiche che includono il filtraggio della luce blu per non affaticare gli occhi, ma anche uno splendido pannello IPS, perfetto per i giochi.

È anche piacevolmente conveniente per il Black Friday.

Scritto da Adrian Willings.