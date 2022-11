Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Non si può negare che il Samsung Odyssey Ark sia qualcosa di speciale. Un monitor assolutamente massiccio, pieno di fascino e di funzioni che includono la possibilità di utilizzarlo in modalità verticale.

Ma proprio come le sue dimensioni, l'Ark ha anche un prezzo elevato. Di solito il prezzo è di 3.499,99 dollari, ma con le offerte del Black Friday attualmente in corso il prezzo è di 700 dollari in meno, per un prezzo più appetibile di 2.799,99 dollari.

Il Samsung Odyssey Ark è un enorme monitor da 55 pollici con una risoluzione di 3.840 x 2.160, una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, un tempo di risposta di 1 ms e molto altro. Il tutto con un display Quantum Mini LED dall'aspetto incredibile.

Abbiamo visto questo monitor di persona e abbiamo pensato che offrisse immagini superbamente luminose e incredibilmente vivaci. Si tratta di un monitor da gioco curvo progettato per immergervi nelle vostre esperienze di gioco. Ma ha anche una modalità verticale per poter scorrere presumibilmente infiniti TikToks.

Scritto da Adrian Willings.