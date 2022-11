Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La Corsair K65 RGB Mini è un'eccellente tastiera al 60% con una splendida illuminazione RGB e un design brillante. È ora scontata per il Black Friday.

Questa tastiera compatta è un'ottima aggiunta al vostro spazio di gioco, in quanto offre molto spazio per il mouse e altri oggetti, pur garantendo la massima qualità di gioco.

La Corsair K65 RGB Mini è una periferica brillante, una piccola tastiera che racchiude un sacco di potenza, con caratteristiche che includono una frequenza di polling di 8.000 Hz, 20 livelli di illuminazione RGB e altro ancora. Sebbene non disponga di interruttori intercambiabili come la Corsair K70 Pro Mini wireless(anch'essa in sconto al momento), è comunque una tastiera dall'aspetto fantastico e piacevole da usare.

Certo, le tastiere al 60% non sono adatte a tutti. Se avete bisogno di un tastierino numerico per il lavoro o di tutti i tasti che offre una tastiera di dimensioni normali, questa potrebbe non fare al caso vostro. Ma se lo spazio è limitato o se preferite periferiche compatte, la K65 RGB Mini è un ottimo acquisto.

Abbiamo trovato pochissimi difetti in questa tastiera quando l'abbiamo recensita e a questo prezzo è molto più interessante.

Scritto da Adrian Willings.