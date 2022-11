Potenziate la qualità della vostra produzione di streaming con l'offerta GoXLR Mini

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il GoXLR Mini di TC Helicon è un dispositivo eccellente per gli streamer e i creatori di contenuti. È un'eccellente interfaccia audio e preamplificatore per microfoni XLR, ma anche un mixer che consente di combinare e controllare più sorgenti audio in un unico mix di trasmissione per il vostro stream su Twitch o YouTube.

Ora è scontata per il Black Friday, il che la rende ancora più interessante.

Il GoXLR Mini è uno dei nostri dispositivi preferiti da utilizzare con un microfono XLR per migliorare la qualità di produzione del vostro streaming. È in grado di alimentare anche microfoni affamati di guadagno come lo Shure SM7B e offre controlli hardware al volo per il controllo del volume, il muting e persino un pulsante bleep.

Altri punti di forza sono i controlli software per le impostazioni del noise gate, del compressore e dell'equalizzatore, in modo da poter regolare il microfono per ottenere una qualità di trasmissione e allo stesso tempo eliminare il fastidioso rumore di fondo.

Con tutte le impostazioni personalizzate e il routing audio per le sorgenti virtuali come l'audio dei giochi, la musica, la chat di Discord e altro ancora, GoXLR Mini è uno strumento potente da aggiungere al vostro arsenale di streaming.

Scritto da Adrian Willings.