Questa scheda grafica AMD Radeon RX 6600 è un vero affare, con due giochi gratuiti in dotazione

(Pocket-lint) - Negli ultimi anni le schede grafiche sono state notoriamente costose, ma non è detto che lo siano.

Se state facendo acquisti per costruire un PC da gioco economico o per aggiornare il vostro vecchio computer, ci sono offerte che meritano di essere prese in considerazione in questo Black Friday.

Una di queste offerte è rappresentata dalla GPU MSI Gaming AMD Radeon RX 6600. Si tratta di una scheda grafica compatta in grado di offrire una solida esperienza di gioco a 1080p. Contiene 8 GB di RAM GDDR6 e l'architettura AMD RDNA 2, progettata per offrire la "massima esperienza di gioco a 1080p" senza spendere troppo.

In occasione del Black Friday, questa scheda grafica già conveniente è ora ancora più economica.

Negli Stati Uniti la MSI Gaming AMD Radeon RX 6600 è ora più economica del 26%, con uno sconto di 75 dollari sul prezzo abituale, per un totale di 209,99 dollari. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto finora. Come se non bastasse, acquistando questa scheda grafica è possibile ottenere anche due giochi gratuiti. Dopo l'acquisto si riceverà un'e-mail con un codice di riscatto per ottenere i giochi, sicuramente un bonus.

Ci sono offerte anche altrove. La stessa scheda grafica è scesa a 249,99€, il prezzo più basso di sempre.

Scritto da Adrian Willings.