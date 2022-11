Lo Stream Deck MK.2 di Elgato è ora al prezzo più basso di sempre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Lo Stream Deck di Elgato è un kit fantastico per controllare il vostro stream, i vostri dispositivi smart home, creare varie azioni da eseguire al volo e altro ancora.

È un'aggiunta brillante al vostro spazio di gioco e se volete rendere il vostro streaming più professionale o semplicemente più efficiente in termini di produttività, questo è un ottimo kit da acquistare. È uno di quei prodotti di cui non sapevate di aver bisogno finché non lo acquistate e vi migliora la vita.

L'Elgato Stream Deck MK.2 è attualmente disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon, con uno sconto di 30 dollari, pari a 119,99 dollari.

Questo Stream Deck contiene 15 tasti diversi che sono programmabili non solo con macro e azioni personalizzate, ma è anche possibile aggiungere le proprie icone e gif in modo da poter vedere cosa fa cosa a colpo d'occhio.

Lo Stream Deck si distingue per le multiazioni: basta premere un solo tasto per far accadere ogni sorta di cose in una volta sola, tra cui l'accensione di luci, l'avvio di programmi, la regolazione automatica del volume e molto altro ancora.

Si tratta di un grande strumento con una varietà di usi e una programmabilità infinita. Anche se i pulsanti sono solo 15, è possibile creare cartelle e cartelle nelle cartelle contenenti un numero ancora maggiore di controlli. Le possibilità sono allettanti e a questo prezzo vale la pena di acquistarlo.

Scritto da Adrian Willings.