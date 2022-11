Il fantastico HyperX Quadcast S è attualmente un vero e proprio affare

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Uno dei migliori microfoni USB che abbiamo utilizzato è attualmente in sconto durante i saldi del Black Friday .

L'HyperX QuadCast S è un microfono USB dall'aspetto fantastico e ricco di funzioni, tra cui un filtro pop integrato, un supporto antiurto e un'illuminazione RGB. Quindi ha un aspetto fantastico quando si trasmette in streaming, ma cattura anche una qualità straordinaria senza spendere una fortuna.

Questo straordinario microfono è ora disponibile a un prezzo molto più basso del solito grazie agli sconti del Black Friday.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

HyperX QuadCast S - risparmio di 70 euro Nel Regno Unito il QuadCast S ha subito uno sconto di 70 sterline sul prezzo abituale, il che lo rende ancora più interessante. Si tratta del prezzo più basso di sempre per questo microfono, quindi vale la pena di accaparrarselo subito. Visualizza offerta

Perch l'HyperX Quadcast S fantastico

Come il QuadCast originale, il QuadCast S è ricco di funzioni tecnologiche e utili, tra cui un supporto antivibrazioni incorporato, un filtro pop incorporato, un sensore tap-to-mute e altro ancora.

Vanta quattro pattern polari: stereo, omnidirezionale, cardioide e bidirezionale e una risposta in frequenza di 20Hz-20kHz con una frequenza di campionamento di 48kHz/16 bit. Tutto ciò significa che è in grado di catturare un audio eccellente, eliminando al tempo stesso pop, bang e fastidiosi rumori di fondo.

L'obiettivo principale del QuadCast S è però lo stile, con l'aggiunta di effetti di illuminazione RGB dinamici per aggiungere stile e vivacità ai vostri sforzi di streaming.

Il QuadCast S può essere montato sulla maggior parte dei bracci grazie al supporto di filettature da 3/8" e 5/8". In altre parole, è possibile montarlo in aria, vicino alla bocca e in vista della videocamera. Ideale per chi vuole distinguersi dalla massa durante lo streaming. QuadCast S sarà personalizzabile tramite il software NGENUITY di HyperX, che vi darà la possibilità di personalizzare l'RGB in base ai vostri gusti personali.

Ora sarete in grado di avere un bell'aspetto e anche un ottimo suono.

Scritto da Adrian Willings.