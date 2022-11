La StreamCam di Logitech è un affare durante i saldi del Black Friday

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La Logitech StreamCam è una delle nostre webcam preferite degli ultimi anni.

È capace, ben costruita e anche bella da vedere. È una webcam di alta qualità destinata ai moderni creatori di video che desiderano trasmettere su YouTube, Facebook, Twitch, Instagram e altro ancora. Ma è altrettanto valida per Microsoft Teams, Zoom e altre videochiamate.

Ora la StreamCam è notevolmente più conveniente del solito grazie agli sconti del Black Friday. Negli Stati Uniti la StreamCam è ora a soli 96 dollari durante i saldi del Black Friday. Nel Regno Unito, invece, è possibile acquistarla a 74,99 sterline, ovvero 64 sterline in meno del solito.

La StreamCam è una webcam con risoluzione 1080p/60 FPS progettata per fare bella figura durante le chiamate. Dispone di un pratico sistema di montaggio da applicare sopra il monitor, ma è anche montabile su treppiede.

StreamCam è una delle nostre migliori webcam consigliate e con uno sconto del genere vale ancora di più la pena di prenderla in considerazione.

La StreamCam può anche essere utilizzata per catturare video in stile orizzontale e verticale, il che la rende ideale per registrare filmati per i social media e storie per Instagram e Facebook.

Promette un'acquisizione video nitida a 1080p con tracciamento facciale abilitato dall'AI che consente una messa a fuoco intelligente e un'esposizione accurata durante le registrazioni.

La StreamCam funziona anche con il software Logitech Capture, che consente di trasmettere direttamente alla piattaforma social preferita, nonché di effettuare operazioni come collegare le registrazioni di due webcam contemporaneamente, aggiungere sovrapposizioni di testo in diretta, filtri e altro ancora.

Come ci si aspetterebbe, StreamCam supporta anche XSplit e Open Broadcaster Software (OBS), in modo da poterlo inserire facilmente nella vostra attuale configurazione di streaming. Quindi, acquistatela subito per migliorare i vostri sforzi video.

