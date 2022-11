Scopri questa straordinaria offerta sul Logitech G Pro X Superlight

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Logitech G Pro X Superlight è uno dei nostri mouse da gioco leggeri preferiti ed è ora disponibile al prezzo più basso di sempre. È una delle prime volte che il mouse viene scontato e per il Black Friday è tanto conveniente quanto leggero (quasi).

Il modello nero o bianco di Logitech G Pro X Superlight è attualmente disponibile a € 94,99 su Amazon, ovvero € 45 in meno rispetto al prezzo di vendita consigliato e un vero affare per uno dei migliori e più popolari mouse da gioco in circolazione.

squirrel_widget_3754360

Questo mouse pesa solo 63 grammi, il che lo rende uno dei mouse da gioco più leggeri che si possano acquistare. È apprezzato dai giocatori professionisti e anche noi pensiamo che sia ottimo. Con cinque pulsanti programmabili, ben 70 ore di durata della batteria e una solida connessione wireless Lightspeed, è un'ottima opzione per i giocatori.

Ha 25600 DPI, un tracking di 400 IPS e un tempo di risposta di 1 ms, quindi non vi deluderà.

Se state acquistando un regalo per i vostri cari o se state cercando di aggiornare la vostra configurazione di gioco, questo è un affare che vale la pena di prendere in considerazione.

Se siete fan delle periferiche di gioco Logitech, potreste voler dare un'occhiata anche alle cuffie wireless Logitech G Pro X, anch'esse scontate e assolutamente convenienti.

squirrel_widget_307654

Scritto da Adrian Willings.