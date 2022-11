Aggiornate lo spazio di archiviazione della vostra PS5 a un prezzo inferiore con questa offerta di SSD Samsung 980 Pro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'unità SSD NVMe Samsung 980 Pro è un'ottima opzione per aggiornare la PlayStation 5 (o il PC da gioco) ed è ora disponibile a un prezzo inferiore grazie a questa offerta del Black Friday.

Il Samsung 980 Pro è attualmente disponibile al prezzo più basso, a soli 119,99 dollari per la versione da 1 TB che include il dissipatore.

Abbiamo già scritto in passato di come aggiornare la memoria interna della PlayStation e, ammettiamolo, questo è un modo perfetto per avere più spazio per tutti i giochi e una scusa per acquistarne dell'altro e concedersi un regalo durante il Black Friday.

Dopotutto, non c'è niente di più frustrante che esaurire lo spazio a disposizione e dover eliminare giochi per fare spazio ad altri. Soprattutto se si ha una selezione di giochi preferiti.

Questo modello in particolare non è mai stato così economico, quindi è il momento perfetto per acquistarlo e sfruttare al meglio le velocissime velocità del PCIe gen 4 NVMe. Il dissipatore assicura un funzionamento fresco e le prestazioni non vi deluderanno.

Se 1 TB non soddisfa le vostre esigenze, anche il modello da 2 TB è scontato, con un risparmio di 210 dollari, per un prezzo di soli 189,99 dollari. Queste offerte saranno disponibili solo per un periodo di tempo limitato, quindi assicuratevi di accaparrarvene uno durante il Black Friday prima che il prezzo salga di nuovo.

Scritto da Adrian Willings.