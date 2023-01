I monitor da gioco di Asus ora includono un display da 540 Hz

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Durante il CES 2023 Asus ha rivelato una serie di nuovi monitor da gioco , tra cui uno che sostiene essere il monitor da gioco esports più veloce al mondo.

La linea di prodotti per il 2023 include una serie di monitor diversi per soddisfare tutti i gusti, sia che siate alla ricerca di un enorme display ultrawide da 49 pollici o di un piccolo ma incisivo monitor di livello professionale, Asus sembra avere tutto.

Asus ROG Swift Pro PG248QP - Una follia di frequenza di aggiornamento a 540 hz

L'Asus ROG Swift Pro PG248QP da 24,1 pollici è un monitor 1080p progettato per i giocatori professionisti.

Overcloccato, questo monitor promette una frequenza di aggiornamento folle e da record di 540 Hz, che dovrebbe darvi un vantaggio sulla concorrenza. Ideale per chi ama gli sparatutto competitivi come CS:Go, Valorant o Rainbow Six Siege, dove la bassa latenza e la velocità di aggiornamento possono fare la differenza.

Questo schermo è dotato di un processore Nvidia G-Sync integrato e di un Nvidia Reflex Analyser che consente di controllare la latenza del sistema e di ottimizzare la configurazione per ottenere le migliori prestazioni. Inoltre, è dotato di una base "ad artiglio" retrattile che lascia molto spazio sulla scrivania per la tastiera e il mouse.

Asus ROG Strix XG49WCR - un glorioso super ultrawide

Per chi pensa che più grande sia meglio, il ROG Strix XG49WCR è un super ultrawide da 49 pollici che vanta una risoluzione di 5120 x 1440, un rapporto di aspetto 32:9 e una frequenza di aggiornamento di 165Hz. Ora Asus ha una valida alternativa al Samsung Odyssey G9.

Tuttavia, questo monitor presenta anche altre caratteristiche che includono una gamma di colori professionali sRGB del 125%, DisplayHDR 400, giochi senza lacrime con VRR (Variable Refresh Rate) e la tecnologia FreeSync Premium integrata. La connettività comprende DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C con alimentazione a 65 watt e una porta RJ45 per collegare facilmente i computer portatili al monitor.

Asus ROG Swift PG32UQXR - il primo con Display Port 2.1

Questo monitor sembra avere un sano mix di tutte le cose che possono piacere. Si tratta di un mini monitor LED 4K da 32 pollici per videogiochi che vanta una frequenza di aggiornamento di 160 Hz, ma soprattutto è dotato di connettività DisplayPort 2.1. Questa connessione dovrebbe consentire di utilizzare il monitor in modo semplice e veloce. Questa connessione consente di sfruttare al meglio le immagini 4K senza preoccuparsi della compressione.

Lo Swift PG32UQXR è inoltre dotato di retroilluminazione Full Array Local Dimming (FALD) con 576 zone LED separate e 1.000 nit di luminosità di picco. Ciò significa che è possibile sfruttare al meglio DisplayHDR 1000 per ottenere immagini di gioco superbe e una gamma di colori DCI-P3 del 95%.

Asus ROG Swift OLED PG27AQDM - La grandezza dell'OLED a 1440p

Lo Swift PG27AQDM è un monitor da gioco OLED da 27 pollici che vanta alcune specifiche importanti per un gioco superveloce. Queste includono una risoluzione di 1440p con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms. È inoltre costruito con un dissipatore personalizzato per garantire un buon funzionamento con un buon flusso d'aria e un'eccellente dissipazione del calore per contribuire alla longevità dello schermo OLED.

Asus afferma che questa configurazione garantisce prestazioni HDR "sorprendenti" con un picco di luminosità di 1000 nits, insieme ai neri più scuri e ai bianchi più luminosi. Questo monitor offre anche un gamut DCI-P3 del 99% e un'accuratezza del colore Delta E < 2, per colori realistici e un'esperienza di gioco coinvolgente.

Scritto da Adrian Willings.