Il mouse Asus ROG Harpe Aim Lab Edition promette di "liberare il vostro potenziale professionale".

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Asus Republic of Gamers ha collaborato con Aim Lab per realizzare un mouse da gioco in edizione speciale, progettato per i professionisti degli eSport e gli aspiranti tali.

Il ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è un mouse da gioco wireless ultraleggero che pesa solo 54 grammi ed è stato progettato con l'aiuto di professionisti degli eSport.

Il mouse ha un fattore di forma ambidestro, quindi dovrebbe essere adatto a molti giocatori, ma è stato anche realizzato con cura per bilanciare tutte le caratteristiche "vincenti". Queste includono una connessione a bassa latenza, un design reattivo, un fattore di forma stabile e impostazioni del mouse personalizzate.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

È qui che le cose si fanno interessanti: il ROG Harpe Ace è dotato di un software speciale sotto forma di ottimizzatore delle impostazioni Aim Lab. Questo software misura le vostre prestazioni per aiutarvi a creare le migliori impostazioni possibili per il singolo giocatore. Aim Lab aiuta da tempo i giocatori di FPS a migliorare le proprie capacità e questo mouse fa un ulteriore passo avanti.

Oltre all'ottimizzatore, le specifiche dell'Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition includono:

Design leggero da 54 grammi

sensore ottico ROG AimPoint da 36.000 DPI

Tecnologia wireless ROG SpeedNova

Microinterruttori ROG

50g di accelerazione massima, 650 IPS di velocità massima

Connettività Bluetooth e altro ancora

Il ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è altamente ottimizzato in vari modi, compresa la promessa di 90 ore di durata della batteria. L'Aim Lab Optimiser dovrebbe essere il vantaggio maggiore, in quanto consente di importare e applicare impostazioni al mouse in base al proprio stile di gioco.

Per scoprire tutto ciò che Republic of Gamers ha rivelato, non perdetevi il reveal stream completo di ROG:

Scritto da Adrian Willings.