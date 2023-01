Il nuovo standard Qi2 potrebbe portare il MagSafe di Apple sul vostro telefono Android

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il nuovo standard di ricarica wireless Qi2 prende fortemente spunto da MagSafe di Apple, portando la ricarica magnetica su Android nel 2023.

Lo standard di ricarica wireless Qi esiste ormai da molti anni e ci ha fornito caricabatterie e dispositivi interoperabili. Ma è arrivato il momento di qualcosa di nuovo: il Wireless Power Consortium (WPC) ha confermato che il Qi2 (pronunciato "chee two") sarà basato sul caricatore wireless MagSafe di Apple.

L'annuncio significa che le caratteristiche di MagSafe saranno presto disponibili su un telefono Android vicino a voi, con il WPC che si aspetta che i telefoni e gli accessori sfruttino il nuovo standard entro la fine di quest'anno.

MagSafe di Apple è stato introdotto insieme all'iPhone 12 e consente la ricarica wireless a 15W. Inoltre, contiene magneti che tengono in posizione il caricatore wireless e l'iPhone, assicurando che rimangano allineati durante la ricarica. Si tratta di una caratteristica aggiuntiva che i caricabatterie Qi tradizionali non offrono e che il Qi2 ha fatto bene a incorporare.

I caricabatterie Qi standard hanno da tempo due problemi principali: è difficile posizionare il telefono nel punto giusto per una ricarica corretta e gli avvisi di vibrazione possono far sì che il telefono si disallinei presto. Le connessioni magnetiche come MagSafe impediscono che ciò accada, come sottolinea il WPC nel suo comunicato stampa. "L'allineamento perfetto di Qi2 migliora l'efficienza energetica riducendo la perdita di energia che può verificarsi quando il telefono o il caricabatterie non sono allineati", afferma Paul Struhsaker, direttore esecutivo del WPC.

