La vostra prossima Apple Pencil potrebbe percepire colori e consistenze

(Pocket-lint) - Secondo un nuovo brevetto, la futura Apple Pencil potrebbe essere in grado di rilevare il colore e la consistenza delle superfici con cui entra in contatto.

Sebbene la Apple Pencil sia già l'opzione preferita dai possessori di iPad che desiderano disegnare e scrivere sul proprio tablet, un nuovo brevetto Apple pubblicato dall'US Patent & Trademark Office indica un futuro in cui potrà fare molto di più.

Il brevetto suggerisce che un sensore collegato all'estremità di Apple Pencil sarebbe in grado di rilevare non solo il colore di qualsiasi superficie toccata, ma anche la sua consistenza. In teoria, un'app per iPad sarebbe in grado di replicare queste caratteristiche per aiutare gli artisti a trasformare gli oggetti del mondo reale in creazioni digitali.

Non è la prima volta che Apple rivendica un brevetto relativo al rilevamento dei colori, ma finora l'ultimo rilascio di Apple Pencil risale al 2018 e non c'è alcun segno di un aggiornamento imminente. È importante ricordare che Apple brevetta ogni genere di prodotto, sia software che hardware, per garantire che non possa essere utilizzato da altre aziende.

Non tutti i brevetti che Apple richiede o che le vengono concessi si trasformano poi in prodotti funzionali. Tuttavia, non c'è dubbio che una Apple Pencil in grado di rilevare l'ambiente circostante potrebbe essere utile agli artisti digitali, quindi questo potrebbe essere un brevetto che ha più gambe di altri.

