(Pocket-lint) - Apple ha rilasciato un aggiornamento (2.0.24) che aiuta a rintracciare gli AirTag sconosciuti.

A novembre è stato rilasciato un aggiornamento del firmware che ha aggiunto la funzione Precision Finding, che consente agli utenti di iPhone di individuare un AirTag sconosciuto che si muove con loro, ad esempio infilato in una borsa a loro insaputa. In questo modo si risolve una delle preoccupazioni che alcuni nutrono nei confronti dell'utilizzo del dispositivo di localizzazione di Apple come strumento di stalking.

In pratica, se il vostro iPhone è acceso, apparirà una notifica se un AirTag assegnato a un altro utente sta viaggiando con voi. Verrà inoltre emesso un suono dall'AirTag stesso.

Ci è voluto un po' di tempo prima che questo aggiornamento raggiungesse tutti gli AirTag (l'aggiornamento è automatico e non può essere eseguito manualmente). In realtà, è iniziato anche il rollout di un secondo aggiornamento (2.0.36), ma si tratta solo di una patch per un problema minore all'accelerometro.

La nuova funzione "anti-stalking" richiede che iOS 16.2 sia installato sull'iPhone della vittima. Inoltre, funziona solo con gli iPhone supportati dotati di funzionalità Ultra Wideband, quindi dall'iPhone 11 in su.

Per scoprire il firmware attuale del proprio AirTag, è necessario accedere all'app Trova il mio, toccare l'AirTag tra i propri oggetti, quindi toccare il nome dell'AirTag nel display a comparsa, per visualizzare il numero di serie e il firmware corrente sotto il nome.

Scritto da Rik Henderson.