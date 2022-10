Gli AirTag prendono il volo: la FAA dice che vanno bene per trovare i bagagli

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo una settimana di confusione sugli AirTag, la FAA ha dichiarato che le persone possono portarli sugli aerei senza problemi perché non rappresentano un pericolo per i voli. Questo segue una conclusione simile da parte delle autorità tedesche.

La confusione è iniziata quando la compagnia aerea tedesca Lufthansa ha dichiarato che non si potevano portare gli AirTag Apple sui voli senza spegnerli, per poi affermare che il divieto era prematuro. In seguito abbiamo avuto la conferma che sia Lufthansa sia le autorità tedesche avevano concluso che gli AirTag andavano bene, nonostante la presenza di una minuscola quantità di litio nelle loro batterie, il materiale che ha causato tutte le preoccupazioni.

Ora la Federal Aviation Administration (FAA) è intervenuta, affermando che "i dispositivi di localizzazione dei bagagli alimentati da celle metalliche al litio con una quantità di litio pari o inferiore a 0,3 grammi possono essere utilizzati nel bagaglio registrato". Come riferimento, ogni AirTag contiene solo 0,1 grammi di litio, ben al di sotto del limite fissato dalla FAA.

Ciò significa che ora abbiamo indicazioni ufficiali sulla possibilità di utilizzare un AirTag per rintracciare i bagagli sia negli Stati Uniti che in Germania, e si spera che tutto questo venga definitivamente archiviato.

Il motivo per cui tutto questo è importante è il modo in cui gli AirTag sono stati utilizzati finora sugli aerei. Un AirTag è un localizzatore di oggetti, costruito per essere attaccato a chiavi e portafogli e talvolta anche ad animali domestici. Questo li rende particolarmente utili quando si cerca di localizzare i bagagli smarriti, cosa che le compagnie aeree spesso non sanno fare altrettanto bene. Esistono persino linee di bagagli con spazi specifici per gli AirTag, quindi quest'ultima notizia sarà senza dubbio un sollievo per le aziende che li producono.

