Lufthansa vieta l'uso degli AirTag per rintracciare i bagagli smarriti

(Pocket-lint) - La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha dichiarato che non è più possibile utilizzare gli AirTag per rintracciare i bagagli smarriti, per motivi di sicurezza. Ma potrebbe aver interpretato male il loro funzionamento.

In una serie di tweet degli ultimi giorni, Lufthansa ha detto espressamente che stava "bandendo gli AirTag attivati dai bagagli" perché "classificati come pericolosi". L'agente del servizio clienti della compagnia aerea ha poi affermato che è necessario spegnerli, una mossa che li renderebbe inutili. Le persone hanno utilizzato i gadget AirTag di Apple per cercare di tenere sotto controllo i propri bagagli, ma sembra che Lufthansa stia mettendo fine a questa pratica.

Altri tweet hanno suggerito che la mossa è legata alle linee guida dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO), che limitano i dispositivi con batterie che possono essere utilizzati sugli aerei.

Secondo le linee guida dell'ICAO, i tracker per bagagli sono soggetti alle norme sulle merci pericolose. Inoltre, a causa della loro funzione di trasmissione, i tracker devono essere disattivati durante il volo se si trovano nel bagaglio registrato e non possono quindi essere utilizzati. /Lufthansa ( @lufthansa ) 9 ottobre 2022

Ma potrebbe esserci un problema nell'interpretazione delle regole da parte di Lufthansa. Come riporta AppleInsider, l'AirTag utilizza una semplice batteria CR2032, non le batterie agli ioni di litio ad alta capacità per le quali le regole dell'ICAO sono state concepite. Il rapporto prosegue affermando che gli AirTag sono effettivamente dotati di trasmettitori a bassa potenza, ma non sono abbastanza potenti da causare problemi a un piano.

AppleInsider afferma di aver parlato del divieto con esperti di aviazione, uno dei quali si è spinto fino a dire che la mossa è solo "un modo per evitare che Lufthansa sia messa in imbarazzo dai bagagli smarriti".

Pocket-Lint ha contattato Lufthansa per un commento e aggiornerà questo rapporto in caso di risposta.

