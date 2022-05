Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha interrotto la produzione dell'iPod.

Sì, esisteva ancora. Ma l'ultimo modello, l'iPod Touch di settima generazione (2019), sarà disponibile nuovo solo fino ad esaurimento scorte presso i rivenditori. Quindi correte.

In onore del leggendario lettore musicale, facciamo una passeggiata sul viale della memoria - per vedere come l'iPod è iniziato nel 2001 e si è evoluto negli ultimi due decenni.

- Data di uscita dell'iPod (prima generazione): 23 ottobre 2021

Steve Jobs ha annunciato l'iPod durante un evento stampa Apple nel 2001. "Puoi mettere tutta la tua libreria musicale in tasca", disse. L'iPod originale, completo di un hard disk da 5GB e una rotella di scorrimento, arrivò sugli scaffali a 399 dollari negli Stati Uniti, e divenne un successo immediato.

- Data di uscita dell'iPod (seconda generazione): 17 luglio 2002

L'anno successivo, Apple annunciò la seconda generazione con capacità di 10GB e 20GB. Aveva una ruota tattile e un software aggiornati.

- Data di uscita dell'iPod (terza generazione): 28 aprile 2003

Questo modello di iPod aveva un'interfaccia all-touch e funzionava con iTunes Music Store. Gli utenti Windows potevano connettersi ai loro iPod.

- Data di uscita per iPod Mini (prima generazione): 20 febbraio 2004

- Data di uscita per iPod Mini (seconda generazione): 23 febbraio 2005

Il Mini è iconico. Ridimensionato e disponibile in colori vivaci, la prima generazione conteneva 4GB, mentre la seconda generazione conteneva fino a 6GB.

- Data di uscita per iPod (quarta generazione): 19 luglio 2004

Più grande e migliore. La quarta versione aveva una ghiera cliccabile e 40GB.

- Data di uscita per iPod Shuffle (prima generazione): 11 gennaio 2005

Il primo iPod senza schermo era l'iPod più accessibile di Apple, a partire da 99 dollari per 512 MB di musica.

- Data di uscita per iPod Nano (prima generazione): 7 settembre 2005

L'iPod Mini aveva uno schermo a colori per le copertine degli album e poteva contenere fino a 4GB di musica. Era considerato un enorme ammodernamento rispetto allo Shuffle, che aveva debuttato all'inizio dell'anno.

- Data di uscita dell'iPod (quinta generazione): 12 ottobre 2005



L'iPod originale è stato ampliato per permetterti di visualizzare video musicali, spettacoli televisivi e anche film. Ora poteva anche contenere fino a 80 GB.

- Data di uscita dell'iPod (sesta generazione): Febbraio 2007



Ribattezzato come "Classic", il sesto stile poteva contenere fino a 120GB.

- Data di uscita dell'iPod Nano (seconda generazione) - 12 settembre 2006

Il nuovo rollout del Nano offriva nuovi colori e fino a 8GB.

- Data di uscita dell'iPod Nano (terza generazione): 13 settembre 2007

Questa terza iterazione del Nano ha introdotto uno schermo da 2 pollici e la riproduzione video e il supporto per nuovi giochi per iPod.

- Data di uscita dell'iPod Touch (prima generazione): 14 settembre 2007

Il Touch ha debuttato lo stesso anno dell'iPhone. Potevi navigare sul web se connesso al Wi-Fi, e questo è tutto. Per 8GB, si doveva pagare 299 dollari.

- Data di uscita per iPod Touch (seconda generazione): 9 settembre 2008

Il Touch di nuova generazione aveva un design sagomato, offriva l'App Store e disponeva di un pulsante del volume.

- Data di uscita per iPod Shuffle (terza generazione): 11 marzo 2009

Apple ha sempre cercato di essere The Ultimate in Adjectives, sia il più piccolo, il più elegante, il più grande, e chi potrebbe dimenticare con l'ultimo tocco, funnest. Con ogni modello precedente dell'iPod shuffle, ha prodotto il più piccolo lettore MP3, solo per avere il titolo rubato da artisti del calibro di iRiver in una data successiva. Con la terza generazione del prodotto, ha riconquistato la sua corona di piccolo MP3.

- Data di uscita per iPod Touch (terza generazione): 9 settembre 2009

- Data di uscita per iPod (quarta generazione): 12 settembre 2010

La prima cosa che si nota quando si rompe l'involucro, il nastro adesivo e la scatola e finalmente si prende in mano il dispositivo è che non ha una fotocamera. C'è anche uno spazio vuoto sul retro specchiato, altrimenti perfetto, dove normalmente ci sarebbe quello dell'iPhone, e questo stabilisce praticamente lo standard. Dovete solo confidare che tutti i progressi tecnologici siano all'interno.

- Data di uscita per iPod Nano (sesta generazione): 1 settembre 2010

Il sesto (e meno popolare) Nano è arrivato molto più piccolo degli altri. Il passaggio da quello che potrebbe essere visto come un lettore MP3 in stile "convenzionale" nelle precedenti edizioni del Nano (anche la terza gen fatty) non era un cambiamento così drastico) al modello attuale lo sposta in una diversa categoria di giocatore nella nostra mente.

- Data di uscita per iPod Nano (settima generazione): 10 ottobre 2012

Il Nano di settima generazione è arrivato con un display multi-touch e una capacità di 16GB.

- Data di uscita per iPod touch (quinta generazione): 11 ottobre 2012

Il Touch di quinta generazione ha incluso il display Retina e un processore più veloce per gli utenti di scattare foto e video di migliore qualità.

- Data di uscita per iPod touch (sesta generazione): 11 ottobre 2012



La quinta generazione di iPod Touch è stata presentata all'evento Apple insieme all'iPhone 5 nel settembre 2012. È uscito il mese successivo.

- Data di uscita per iPod touch (settima generazione): 28 maggio 2019

Riesci a credere che questo sia l'ultimo iPod? Inoltre, quando è uscito, erano passati quasi quattro anni dall'ultima volta che abbiamo avuto un nuovo iPod touch e due anni da quando abbiamo detto addio all'iPod Nano e al piccolo e divertente iPod Shuffle.

Apple idscontinuò l'iPod il 10 maggio 2022. Era una serie di lettori multimediali portatili progettati da Apple. La prima versione uscì nell'ottobre 2001, quasi nove mesi dopo il rilascio della prima versione Macintosh di iTunes. Apple ha infine ucciso l'intera linea di prodotti iPod nel 2022. Con i suoi 21 anni, si pensa che il marchio iPod sia il più vecchio ad essere dismesso da Apple.

Sfortunatamente, Apple ha recentemente interrotto l'Apple iPod touch (settima generazione), che ha debuttato nel 2019. Sarete in grado di acquistarlo nuovo solo fino ad esaurimento scorte. Per questo motivo, aspettatevi di vedere il lettore musicale segnato su diversi rivenditori nei mesi a venire. In altre parole, no, non vale la pena comprarlo ora. A meno che, naturalmente, non vogliate una memborilia tecnologica ancorata alla storia. Non c'è garanzia, comunque, che questo modello di iPod Touch manterrà un qualche valore negli anni a venire, quindi è un rischio che dovete correre.

No. Dopo 12 anni, Apple ha interrotto lo Shuffle nel luglio 2017

Scritto da Maggie Tillman.