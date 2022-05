Apple sta eliminando l'ultimo iPod

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha ceduto a quello che è sembrato inevitabile e ha annunciato che sta dismettendo l'ultimo dei suoi iPod, l'ultimo iPod Touch, che sarà disponibile nuovo solo dai rivenditori fino ad esaurimento scorte.

Ciò significa che un periodo di 20 anni di lettori musicali rivoluzionari (e alla fine antiquati) giungerà al termine, e l'iPhone o l'Apple Watch diventeranno l'unico modo per ottenere un nuovo dispositivo di Apple per riprodurre musica in movimento.

Apple non ha detto quando ha smesso di produrre nuovi iPod, quindi saremmo sorpresi se avesse troppe scorte in eccesso da vendere, quindi questo potrebbe essere più di un addio emotivo a un prodotto che probabilmente ha cambiato lo status di Apple agli occhi del pubblico.

Il post sul blog che annuncia la fine dell'iPod presenta alcune immagini di iPod nel corso dei secoli, dal suo primissimo modello ai grandi anni della ruota tattile, fino ai vari modelli di iPod Touch che sono usciti in tempi più recenti.

Le somiglianze di questi iPod touch-screen con l'iPhone li stavano già facendo sembrare una strana proposta, mentre l'inarrestabile ascesa di piattaforme di streaming come Spotify e successivamente Apple Music ha reso chiaro che il mercato per un lettore musicale con memoria locale è molto più piccolo di quanto non fosse una volta.

squirrel_widget_148950

Scritto da Max Freeman-Mills.