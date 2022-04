Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il MagSafe Battery Pack di Apple è compatibile con i modelli iPhone 12 e iPhone 13 dell'azienda. Si aggancia sul retro di uno qualsiasi di questi dispositivi e ricarica comodamente la batteria quando sei in viaggio, o quando sei collegato a una fonte di alimentazione.

Originariamente, il MagSafe Battery Pack era solo in grado di fornire una velocità di ricarica di 5W quando era portatile, quindi ci sarebbe voluto un po' di tempo per caricare il tuo iPhone. Un aggiornamento del firmware ha cambiato questa situazione.

Il MagSafe Battery Pack è ora in grado di fornire una velocità di ricarica di 7.5W, dando al tuo iPhone un succo un po' più veloce quando sei in movimento. Offrirà anche 15W di ricarica al tuo iPhone quando è collegato a una fonte di alimentazione.

Ecco come aggiornare il tuo MagSafe Battery Pack all'ultimo firmware e come usarlo.

Ci sono un paio di modi per aggiornare il tuo MagSafe Battery Pack all'ultimo firmware. Il più semplice (ma non il più veloce) è semplicemente collegare il MagSafe Battery Pack al retro del tuo iPhone compatibile e si aggiornerà nel tempo. Apple ha detto che ci vorrà circa una settimana se si fa in questo modo.

In alternativa, è possibile collegare il MagSafe Battery Pack a un iPad o a un Mac. Per aggiornare il firmware usando un Mac o un iPad, inserisci un'estremità di un cavo da Lightning a USB-C nel connettore Lightning del tuo Battery Pack e l'altra estremità nel tuo Mac o iPad. L'aggiornamento del firmware richiederà circa 5 minuti.

Affinché il tuo MagSafe Battery Pack fornisca una velocità di ricarica di 7,5W quando è portatile, è necessario che sia in esecuzione il firware versione 2.7.

Per controllare la versione firware del tuo MagSafe Battery Pack, vai su Impostazioni > Generale > Informazioni su > MagSafe Battery Pack. Dovrai avere il tuo MagSafe Battery Pack collegato al tuo iPhone per poterlo visualizzare.

Se vuoi sapere quanta carica hai nel tuo MagSafe Battery Pack, vorrai aggiungere il widget batterie alla tua Today View o alla tua schermata principale. Per prima cosa, assicurati di avere iOS 14.7 o successivo. Dopo averlo fatto, segui i passi qui sotto:

Vai su Today View (scorri da sinistra a destra dalla pagina Home Screen) o vai alla pagina Home Screen dove vuoi aggiungere il widget batterie

Tocca e tieni premuto lo sfondo fino a quando le applicazioni iniziano a scuotersi

Tocca il "+" nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per aprire la galleria dei widget

Scorrere o cercare per trovare "Batterie

Tocca il widget Batterie e scorri verso sinistra tra le opzioni di dimensione. Le diverse dimensioni mostrano informazioni diverse.

Quando vedi la dimensione desiderata, tocca 'Add Widget'.

Tocca "Fatto".

Quando attacchi il MagSafe Battery Pack al tuo iPhone, apparirà automaticamente nel widget Batterie e potrai vedere quanta batteria ha. Puoi caricare sia il MagSafe Battery Pack che il tuo iPhone allo stesso tempo se attacchi il pacco batteria e poi colleghi il connettore Lightning.

Il MagSafe Battery Pack di Apple richiede MagSafe per essere collegato, quindi è compatibile solo con i modelli iPhone 12 e iPhone 13. È quindi possibile utilizzare il MagSafe Battery Pack con uno qualsiasi dei seguenti modelli di iPhone:

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

La quantità di carica extra che il MagSafe Battery Pack darà al tuo iPhone dipende dal modello di iPhone che hai.

Apple dice che otterrai un 70 per cento di batteria aggiuntiva dal MagSafe Battery Pack per l'iPhone 12 mini e l'iPhone 13 mini.

Si otterrà fino al 60 per cento per l'iPhone 12, iPhone 13, iPhone 12 Pro e iPhone 13 Pro.

Per l'iPhone 12 Pro Max e l'iPhone 13 Pro Max, Apple dice che avrai fino al 40 per cento in più.

Scritto da Britta O'Boyle.