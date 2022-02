Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato un imminente aggiornamento software che porterà una serie di miglioramenti agli AirTag e agli avvisi che gli utenti ricevono.

La società ha affermato di essere stata informata del fatto che gli utenti ricevessero occasionalmente avvisi di tracciamento indesiderati quando un AirTag si trova nelle vicinanze, per motivi che non sono necessariamente a cosa sono effettivamente destinati gli avvisi.

Gli avvisi, che gli utenti ricevono se un AirTag o AirPod sono con loro ma non sono collegati al loro ID Apple, sono progettati per impedire che le persone vengano rintracciate da qualcuno a loro insaputa. Sfortunatamente, significa che se prendi le chiavi del tuo partner con un AirTag collegato o guidi un'auto con gli AirPod di qualcuno rimasti all'interno, riceverai anche avvisi sul tuo dispositivo che ti dicono.

L'aggiornamento iniziale di AirTag e Trova la mia rete visualizzerà nuovi avvisi sulla privacy quando imposti un AirTag in cui i dettagli degli AirTag sono progettati per tracciare i tuoi effetti personali e non le persone, con il successivo essere un crimine e le forze dell'ordine possono richiedere informazioni identificative sul proprietario dell'AirTag.

L'aggiornamento vedrà anche gli utenti che non ricevono l'avviso "Accessorio sconosciuto rilevato" se viene rilevato un AirTag vicino a te, solo AirPods (3a generazione), AirPods Pro , AirPods Max o un accessorio Trova il mio di terze parti. Inoltre, l'avviso verrà aggiornato per dire che gli AirPods hanno viaggiato con te invece di "Accessorio sconosciuto".

Ci saranno anche molti altri aggiornamenti in arrivo nel corso dell'anno, secondo Apple, tra cui più funzioni diPrecision Finding , avviso di visualizzazione con suono, la possibilità di sintonizzare il suono dell'AirTag e perfezionamenti per avvisi di tracciamento indesiderati.

Puoi disattivare gli avvisi aprendo l'app Dov'è, toccando il tuo profilo nell'angolo in basso a destra e disattivando Avvisi sulla sicurezza degli articoli. Ci sono anche una serie di altri suggerimenti e trucchi AirTag nella nostra funzione separata .

Scritto da Britta O'Boyle.