(Pocket-lint) - Apple ha rilasciato unapp per Android chiamata Tracker Detect . Consentirà agli utenti Android di cercare AirTag o altri tracker compatibili con Trova il mio.

La società con sede a Cupertino ha annunciato per la prima volta lapp lo scorso giugno, con la promessa che avrebbe consentito agli utenti Android di scoprire tracker potenzialmente utilizzati a loro insaputa. Secondo lelenco dellapp su Google Play Store, può cercare dispositivi e, se ne trova, ti consentirà di riprodurre un suono di allarme su di esso in modo da poterlo trovare. Esso. fornisce anche informazioni su chi appartiene lAirTag e su come disabilitarlo se necessario.

Tuttavia, lapp non eseguirà continuamente la scansione in background e ti avviserà. Devi cercare manualmente. Inoltre, non ti consente di gestire gli AirTag collegati a un account Apple. In una dichiarazione a CNET , Apple ha affermato che lapp ha lo scopo di alzare "lasticella della privacy" per gli utenti e lindustria.

Per gli utenti di iPhone, Apple ha precedentemente introdotto funzionalità di sicurezza come un avviso che consente a un utente di "iPhone" di sapere se un AirTag che non appartiene a loro li sta monitorando. Non esisteva tale funzionalità per gli utenti Android prima del rilascio di questa nuova app Tracker Detect.

