Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli Apple AirTag sono piccoli dispositivi circolari che puoi attaccare ai tuoi effetti personali tramite una gamma di accessori. Se poi perdi uno di questi effetti personali, puoi utilizzare l app Apple Find My per aiutarti a individuarli.

Non ci sono tante funzionalità nascoste con gli AirTag come gli AirPods , ma ce ne sono ancora alcune che ti aiuteranno a trarne il massimo.

Ecco i migliori suggerimenti e trucchi per Apple AirTag.

Configurare un AirTag è semplicissimo. Non appena sei pronto per installarlo, estrai semplicemente la linguetta di plastica e tieni lAirTag a una distanza di 50 mm dal dispositivo.

Apparirà una scheda nella parte inferiore dello schermo, toccala per seguire le istruzioni e ottenere la configurazione dellAirTag.

Puoi nominare un AirTag quando lo imposti, ma se lo cambi in seguito, se lo desideri. Apri lapp Trova il mio > tocca Elementi > tocca lAirTag che desideri rinominare > scorri verso il basso fino a Rinomina elemento > Scegli dallelenco.

Se desideri rimuovere un AirTag dal tuo account ID Apple e dallapp Dovè, apri lapp Dovè > tocca Elementi > tocca lAirTag che desideri rimuovere > scorri verso il basso e tocca Rimuovi.

Puoi anche scorrere da destra a sinistra sullAirTag dallelenco nellapp Dovè e toccare licona rossa del cestino.

Se stai cercando un elemento a cui hai attaccato un AirTag, puoi aprire lapp Dovè per ottenere indicazioni precise sulla posizione.

Apri lapp Dovè > tocca gli elementi > tocca il nome dellelemento che desideri trovare > tocca licona Trova. Riceverai quindi le indicazioni stradali per il tuo articolo.

Invece di ottenere indicazioni su un elemento che hai allegato a un AirTag, puoi anche farlo riprodurre un suono. Questo è ottimo se hai lasciato cadere le chiavi sul lato del divano o qualcosa del genere, ad esempio.

Apri lapp Dovè > tocca Elementi > tocca lelemento che hai allegato a un AirTag che desideri trovare > tocca licona Riproduci suono.

Se hai smarrito un oggetto che hai allegato a un AirTag e sai che è andato perso, puoi metterlo in Modalità smarrito.

Quando sei in Modalità smarrito, puoi scegliere di essere avvisato quando loggetto viene trovato, bloccarlo in modo che lAirTag non possa essere assegnato a un altro ID Apple e lasciare un messaggio con un numero di telefono o un indirizzo e-mail affinché il cercatore possa contattarti.

Apri lapp Dovè > tocca Oggetti > seleziona loggetto che vuoi mettere in Modalità smarrito > scorri verso il basso fino a Modalità smarrito > seleziona Abilita > seleziona Continua.

È possibile impostare il tuo AirTag in modo che ti avvisi se lo lasci da qualche parte e puoi anche impostare eccezioni. Ottimo se porti fuori le chiavi da qualche parte e vuoi assicurarti di non dimenticarle quando esci.

Apri lapp Dovè > tocca Elementi > tocca lelemento che hai allegato a un AirTag per il quale desideri ricevere una notifica > scorri verso lalto > tocca Notifica se lasciato indietro > Attiva Notifica quando lasciato indietro.

Potresti voler impostare i tuoi AirTag in modo che ti avvisino quando vengono lasciati indietro, ad eccezione di quando esci di casa, ad esempio.

Apri lapp Trova il mio > tocca Elementi > tocca lelemento che hai allegato a un AirTag per il quale desideri impostare leccezione > scorri verso lalto > tocca Notifica se lasciato indietro > tocca Nuova posizione > inserisci un indirizzo > premi Fatto.

Gli AirTag sono dotati di una batteria sostituibile dallutente e dovresti utilizzarla per circa un anno prima di doverla sostituire. Tuttavia, potresti comunque voler controllare la batteria.

Apri lapp Dovè > tocca gli elementi > tocca lelemento con lAirTag che desideri. Vedrai la batteria sotto il nome del tuo AirTag.

Non puoi essere perseguitato da un AirTag poiché se un dispositivo iOS rileva un AirTag non registrato sul tuo ID Apple, riceverai un avviso per informarti. È possibile disabilitare gli avvisi di sicurezza degli articoli, ma se lo fai, non riceverai alcuna notifica e il proprietario dellApple AirTag sarà in grado di vedere la tua posizione.

Per disabilitare gli avvisi di sicurezza degli oggetti, apri lapp Trova il mio > tocca la scheda Io nellangolo in basso a destra > Disattiva gli avvisi di sicurezza degli oggetti.