Alexa farà perdere ad Amazon 10 miliardi di dollari solo quest'anno

(Pocket-lint) - Secondo un nuovo rapporto, l'assistente intelligente Alexa di Amazon farà perdere all'azienda circa 10 miliardi di dollari solo quest'anno, con la maggior parte dell'hardware venduto in perdita.

Amazon ha annunciato Alexa per la prima volta nel 2014 e ha immediatamente conquistato il mondo con gli altoparlanti intelligenti Echo che hanno introdotto l'assistente digitale nelle case di tutto il mondo.

Tuttavia, un recente rapporto suggerisce che "Alexa è in fase di supporto vitale", con l'assistente che non è riuscito a soddisfare le alte aspettative di Amazon. Si pensa che i team responsabili di Alexa e dei suoi dispositivi siano ora nel mirino di Amazon, con la possibilità di licenziamenti nel contesto di un più ampio giro di vite nel settore tecnologico.

Se in passato Amazon era contenta di perdere denaro con Alexa e i dispositivi Echo perché vedeva la possibilità di recuperarlo altrove, ora si pensa che non sia più così.

"Mentre un tempo Alexa era uno dei progetti a più rapida crescita dell'azienda, le crescenti perdite e i massicci tagli di posti di lavoro sottolineano il rapido declino dell'assistente vocale e della più ampia divisione hardware di Amazon", si legge in un rapporto di Insider.

In seguito alle notizie secondo cui Amazon potrebbe scegliere il team Alexa come obiettivo di nuovi licenziamenti, il vicepresidente senior di Amazon per i dispositivi e i servizi, David Limp, ha dichiarato di essere "incredibilmente orgoglioso del team" e ha suggerito che "sappiamo che perderemo degli amazzoni di talento dall'organizzazione Devices & Services come risultato" dell'attuale situazione.

Resta da vedere cosa significherà tutto questo per le persone che acquistano dispositivi Echo e li usano per controllare il meteo. Ma è proprio questo utilizzo - controllare il meteo, avviare timer, ecc. - che ha reso Alexa così problematica per Amazon negli ultimi anni. Amazon si aspettava che le persone usassero i loro Echo per ordinare rotoli di carta igienica e altri prodotti di consumo usando la voce. Invece, gli chiedono di ricordare loro quando togliere la cena dal forno.

