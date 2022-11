Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La consegna dei pacchi Amazon per via aerea è ancora un sogno, ma il rivenditore sta già pianificando la prossima iterazione del suo drone.

Amazon ha già confermato che nel corso dell'anno inizierà a effettuare consegne con i droni a Lockeford, in California, e a College Station, in Texas, ma utilizzerà il vecchio e malandato drone MK27-2. L'azienda ha già annunciato il suo sostituto, chiamato MK30. L'azienda ha già annunciato il suo sostituto, chiamato MK30. E promette molto.

In cima alla lista c'è un'impronta sonora ridotta che dovrebbe garantire che le persone non siano così infastidite quando sentono un drone Amazon ronzare sopra le loro teste. Questi droni volano già a centinaia di metri di altezza, ma a quanto pare l'MK30 ridurrà il rumore percepito del 25%.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

C'è anche un nuovo sistema sense-and-avoid che permetterà ai droni di evitare in modo più semplice e affidabile ostacoli come aerei ed edifici, per non parlare delle persone e dei loro animali domestici. Anche il raggio d'azione è aumentato, mentre l'MK30 sarà in grado di volare anche sotto la pioggia leggera, cosa che chi vive nelle zone più fredde del mondo sarà felice di sapere.

Non che ora si sappiano ulteriori informazioni su quando o addirittura se riceveremo pacchi di droni in futuro. Amazon ha comunque dichiarato di voler espandere il servizio di consegna tramite drone a un numero maggiore di persone nei prossimi mesi e anni.

Scritto da Oliver Haslam.