(Pocket-lint) - Amazon ha annunciato un aggiornamento del suo modello standard di Kindle. Ha introdotto anche un nuovo Kindle Kids.

Il nuovo Kindle da 6 pollici è dotato di un display migliorato, con un significativo aumento della risoluzione a 300ppi. È anche il dispositivo Kindle più leggero e compatto e dispone di una porta USB-C per la ricarica.

Anche la durata della batteria è stata migliorata e Amazon dichiara che ora dura fino a sei settimane tra una carica e l'altra. Infine, lo spazio di archiviazione è stato raddoppiato a 16 GB. Questo è in grado di contenere migliaia di eBook e riviste.

Il nuovo dispositivo è dotato di una luce frontale regolabile e supporta anche la modalità scura.

La nuova versione Kindle Kids ha le stesse caratteristiche tecniche, ma è dotata di una cover per bambini. Include un abbonamento di un anno a Kindle Kids per l'accesso illimitato a migliaia di eBook adatti all'età, oltre a una garanzia di due anni senza preoccupazioni che prevede la sostituzione del dispositivo in caso di rottura da parte di Amazon.

"Con un display ad alta risoluzione che offre tre volte più pixel rispetto al nostro precedente Kindle base, la ricarica USB-C, 16 GB di spazio di archiviazione e una luce frontale regolabile integrata, il nuovo Kindle ultraleggero è l'ultimo esempio di come continuiamo a portare caratteristiche di alto livello nei nostri dispositivi entry-level per far sì che un numero ancora maggiore di clienti ne possa usufruire", ha dichiarato il vicepresidente di Amazon Devices and Services, Kevin Keith.

"E da quando abbiamo lanciato Kindle Kids tre anni fa, i bambini hanno registrato quasi tre miliardi di minuti di lettura sui dispositivi Kindle. Il nuovo Kindle Kids offre un'esperienza di lettura ancora migliore per aiutare i bambini a diventare lettori per tutta la vita".

Sia il nuovo Amazon Kindle che Kindle Kids sono già disponibili per il pre-ordine negli Stati Uniti e nel Regno Unito e verranno spediti in ottobre.

Il Kindle di Amazon parte da 99,99 dollari / 84,99 sterline nei colori nero o "denim". Il Kindle Kids costa $119,99 / £104,99 per la versione nera, ma è possibile scegliere tra le cover Space Whale, Unicorn Valley e Ocean Explorer.

Scritto da Rik Henderson.