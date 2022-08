Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon sta portando la sua tecnologia di scansione del palmo della mano in 65 negozi Whole Foods in California.

Si tratta della più grande espansione di questa tecnologia finora, introdotta nel 2020 come parte del sistema di pagamento Amazon One.

L'introduzione è già iniziata: i negozi Whole Foods di Santa Monica, Montana Avenue e Malibu accettano già da ora i pagamenti con il palmo della mano.

Se un cliente desidera utilizzare la nuova tecnologia, può registrare l'impronta del proprio palmo utilizzando un chiosco all'interno del negozio.

Prima di iscriversi dovrà fornire i dati della carta, un numero di telefono e accettare i termini di servizio di Amazon.

Una volta impostato il tutto, basterà passare la mano sullo scanner alla cassa e la carta registrata verrà addebitata.

Nell'interesse della sicurezza, Amazon afferma che le immagini della scansione non vengono memorizzate localmente, ma vengono criptate e inviate a un server cloud dedicato Amazon One.

Alcuni punti vendita Whole Foods hanno già testato la tecnologia di scansione del palmo della mano, tra cui i negozi di Los Angeles, Seattle, New York e Austin.

La tecnologia era già disponibile anche in alcuni negozi Amazon Go e Fresh degli Stati Uniti.

Per la maggior parte di noi, l'idea di non dover tirare fuori il portafoglio o il telefono per pagare sembra piuttosto comoda, ma alcuni sono meno convinti.

Amazon raccoglie una quantità impressionante di dati sui suoi clienti, che aumentano con l'adozione di prodotti per la casa intelligente basati su Ring e Alexa.

I sostenitori della privacy sono comprensibilmente scettici, ma per molti altri il futuro senza portafoglio è allettante.

Scritto da Luke Baker.