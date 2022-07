Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon ha annunciato l'intenzione di iniziare a consegnare i pacchi in bicicletta e a piedi nel Regno Unito, in quanto il rivenditore mira a raggiungere i suoi obiettivi climatici.

L'azienda ha aperto il suo primo "hub di micromobilità" ad Hackney, a Londra, con l'obiettivo di effettuare più di cinque milioni di consegne all'anno nella città e di sostituire migliaia di consegne con furgoni.

Al loro posto, i corrieri gireranno per il quartiere con le robuste biciclette elettriche raffigurate, con questi veicoli sostitutivi in grado di evitare le tariffe della Congestion Charge e della Ultra Low Emission Zone della città.

Come spiega l'azienda nel suo blog, nei prossimi mesi prevede di aprire altri hub nel Regno Unito, che andranno ad aggiungersi ai 1.000 furgoni elettrici già presenti nella sua flotta. Al momento, però, non si sa dove e quando questi hub verranno effettivamente lanciati.

È interessante notare che non si tratta del primo esempio di implementazione di biciclette elettriche da parte di Amazon per sostituire le consegne in città. In varie zone della Francia e della Germania, l'azienda utilizza biciclette elettriche simili, mentre in Spagna e in Italia utilizza anche gli e-scooter. Sembra che stia riscuotendo un grande successo, con circa il 66% delle consegne a Parigi ora effettuate tramite e-bike, furgoni elettrici o un corriere a piedi.

Con il suo progetto Shipment Zero, l'azienda spera di consegnare la metà dei suoi pacchi totali con emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2030, oltre a puntare a gestire le sue operazioni interamente con energia rinnovabile entro il 2025.

Anche se c'è ancora molto lavoro da fare, Amazon è certamente una delle forze trainanti nella spinta verso l'ecologia.

Nel caso di questa nuova configurazione di consegna, arriva proprio in tempo, con l'Amazon Prime Day alle porte.

Scritto da Conor Allison.