(Pocket-lint) - Amazon chiuderà la maggior parte dei suoi negozi fisici, annunciando che tutti i 68 dei suoi Amazon Books, Amazon 4-Star e Amazon Pop Up punti vendita fisici nel Regno Unito e negli Stati Uniti saranno chiusi.

Come confermato a Reuters , il gigante dell'e-commerce è ora pronto a concentrare tutti i suoi sforzi di vendita al dettaglio su Amazon Go e Amazon Fresh , nonché sul suo negozio di moda, Amazon Style .

Amazon Books è stata una delle prime incursioni dell'azienda nelle esperienze di vendita al dettaglio di persona, aprendo per la prima volta un negozio nel 2015 prima di espandersi in 24 sedi negli Stati Uniti. I negozi Amazon a 4 stelle sono arrivati più tardi, che, come indica il nome, presentavano un catalogo curato di prodotti molto apprezzati dalla sua vetrina online.

I negozi Pop Up, nel frattempo, erano esperienze di chioschi più piccoli che spesso ruotavano i prodotti e collaboravano con marchi diversi. È interessante notare che anche questi sono stati messi da parte in modo considerevole nel 2019, quando Amazon ne ha chiusi 87 negli Stati Uniti per concentrarsi maggiormente su libri e negozi a 4 stelle. Ora, vengono completamente uccisi.

In una vena simile a quella rifocalizzazione di Pop-Up nel 2019, la notizia che Amazon sta nuovamente spostando le sue priorità non è sorprendente; questi negozi si sono sempre sentiti più come un esercizio su quanto lontano il marchio Amazon potesse penetrare in varie aree della coscienza del commercio al dettaglio, piuttosto che sforzi sinceri per competere.

Forse è anche il motivo per cui Amazon non sta eliminando completamente anche i piani per i negozi fisici. I negozi di alimentari e di moda dell'azienda rimangono, per ora, e sembra probabile che finiranno per essere gli esperimenti che restano, piuttosto che scivolare.

Per quanto riguarda i libri, le posizioni a 4 stelle e i pop-up, Amazon non ha ancora stabilito la tempistica per la loro chiusura completa, anche se Reuters indica che questo varierà da negozio a negozio.

