Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Mentre il robot Astro di Amazon ha sicuramente suscitato molto interesse alprimo annuncio , molto poco è stato visto in natura.

I primi utenti che hanno preso parte al programma Day One Edition di Amazon ora hanno messo le mani sul robot, infatti, alcuni riferiscono che ha iniziato a spedire a novembre.

Nonostante ciò, abbiamo visto a malapena foto o video di Astro in azione. Ora, per fortuna, Bob Rekita ha tirato fuori il suo telefono per darci uno sguardo in più sulla vita con un Astro.

Il video mostra ad Astro che viene comandato di andare "alla tana" prima di allontanarsi con una birra nel portabicchieri sulla schiena.

Non viene mostrato, ma dobbiamo presumere che un associato umano abbia messo la birra lì dentro, dal momento che Astro non ha le braccia.

Ad Astro viene quindi detto di "trovare Celeste" e può essere visto inclinare la testa, o lo schermo, mentre caccia nella stanza.

Alla fine, Astro trova il suo obiettivo e "Ciao Celeste" viene visualizzato sullo schermo mentre arriva per dissetarsi.

Un altro utente, Matthew Nereim, ha condiviso immagini, un video e dettagli della sua esperienza con Astro con Bloomberg .

Nereim pensa all'Astro come al suo R2-D2 personale, e lo fa seguire in giro per casa agendo come uno smart display portatile Alexa .

Tuttavia, ha notato alcuni problemi come l'Astro che si confonde quando cerca il suo dock di ricarica e, ovviamente, non è in grado di affrontare le scale.

L'Astro costa $ 999 per i primi sostenitori ma ha un prezzo normale di $ 1.449,99, Nereim ritiene che sia un po' caro. Ha pagato $ 999 e, anche allora, pensa che $ 700 sarebbe un prezzo migliore.

Se ti trovi negli Stati Uniti e desideri il tuo robot personale, Astro è disponibile solo su invito come Day One Edition .

Scritto da Luke Baker.