Amazon Kindle Scribe è il primo Kindle su cui è possibile scrivere

(Pocket-lint) - Amazon ha annunciato il suo primo eReader Kindle dotato di stilo.

Il Kindle Scribe è simile a un reMarkable, in quanto è possibile scrivere sul suo schermo.

Ha un display E Ink da 10,2 pollici senza riflessi con una risoluzione di 300ppi, la stessa del nuovo Kindle entry-level o del Paperwhite. Il touchscreen consente inoltre di adattare le immagini all'intera larghezza, da bordo a bordo.

Oltre a funzionare come un normale Kindle, per leggere gli eBook acquistati e/o scaricati dal Kindle Store, è possibile lavorare sullo Scribe, compresi i documenti inviati da Microsoft Word (dopo un aggiornamento software in arrivo nel 2023).

Scrivere su Kindle Scribe è simile alla scrittura su carta, quindi si possono anche prendere appunti veloci, e Amazon sostiene che è come mettere dei post-it sullo schermo.

È presente una luce frontale per utilizzare il dispositivo anche di notte o in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, può essere utilizzato per lunghi periodi poiché è più leggero di un tablet, con uno spessore di soli 5,8 mm.

È disponibile per il pre-ordine da oggi, in tempo per le festività natalizie, a partire da 339 dollari negli Stati Uniti e 329,99 sterline nel Regno Unito.

I clienti negli Stati Uniti ricevono anche un abbonamento di quattro mesi a Kindle Unlimited. Questo permette di accedere a migliaia di eBook, giornali e fumetti senza alcun costo aggiuntivo.

Sono disponibili tre opzioni di memoria - 16GB, 32GB e 64GB - e due diverse penne stilo - Basic e Premium. Entrambe hanno una sensibilità simile, ma la versione Premium è dotata anche di una gomma digitale sulla parte superiore e di un pulsante di scelta rapida personalizzabile.

Scritto da Rik Henderson.