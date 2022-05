Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Diversi lettori di eBook Kindle perderanno l'accesso al negozio Amazon nel mese di agosto, dopodiché gli utenti non potranno più acquistare nuovi eBook utilizzando il dispositivo stesso.

Gli utenti hanno iniziato a ricevere e-mail da Amazon che spiegano quali Kindle sono interessati.

I Kindle a cui sarà negato l'accesso al negozio online a partire da agosto sono:

Kindle (2a generazione) internazionale

Kindle DX Internazionale

Tastiera Kindle

Kindle (4a generazione)

Kindle (5a generazione)

Non avrete ricevuto un'e-mail a meno che non abbiate uno dei suddetti dispositivi collegato al vostro account Amazon.

Il motivo per cui è stato compiuto questo passo senza precedenti non è chiaro. Good E-Reader suggerisce che potrebbe trattarsi di un problema di TLS (Transport Layer Security). Amazon potrebbe non essere in grado di aggiornare i dispositivi alle ultime specifiche TLS per la privacy online. Tuttavia, al momento si tratta solo di speculazioni.

In realtà, questi dispositivi non saranno in grado di acquistare direttamente gli eBook, ma gli utenti potranno acquistarli dal sito web del rivenditore locale di Amazon e caricarli automaticamente su un Kindle più vecchio utilizzando il pulsante "consegna a" sulla pagina.

Anche gli eBook esistenti su uno dei Kindle interessati rimarranno installati.

Se state cercando di aggiornare il vostro Kindle, vi suggeriamo di consultare la nostra guida sugli ultimi modelli di Amazon Kindle.

Scritto da Rik Henderson.