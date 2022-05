Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazon aggiungerà finalmente il supporto EPUB alla sua famiglia di e-reader Kindle nel 2022.

EPUB è stato il formato popolare di scelta per altri lettori di eBook per molti anni, ma Amazon ha sempre scelto di non supportarlo per un motivo o un altro. Ora ha confermato che il tipo di file sarà presto consentito quando si utilizza un'app Send to Kindle su PC, Mac o attraverso un browser Chrome.

Alcune applicazioni Android consentono anche di trasferire i file tramite Send to Kindle utilizzando il pulsante Condividi.

In alternativa, puoi inviare file al tuo ereader Kindle via e-mail. Ogni Kindle ha un indirizzo e-mail univoco ed è possibile inoltrare i file al dispositivo allegandolo ad una mail dedicata.

Tutti gli EPUB inviati a un Kindle dovranno essere privi di DRM per funzionare.

Purtroppo, mentre il supporto EPUB viene aggiunto, Amazon sta rimuovendo la possibilità di trasferire file MOBI e AZW a un Kindle.

I documenti esistenti e gli eBooks in quei tipi di file già memorizzati sulla vostra macchina continueranno a funzionare, ma non sarete più in grado di utilizzare le applicazioni Send to Kindle o il servizio documenti per metterne di nuovi sul vostro lettore.

"MOBI è un vecchio formato di file e non supporterà le più recenti caratteristiche di Kindle per i documenti", ha spiegato Amazon.

Scritto da Rik Henderson.