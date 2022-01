Nuovi suggerimenti e trucchi per Kindle Paperwhite (2021): padroneggia il tuo lettore di e-book

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Kindle Paperwhite è ottimo per isolarsi e perdersi nella tua narrativa preferita, scorrere all'infinito ogni pagina e divorare un libro alla volta. Ma se hai un po' di tempo, ci sono un sacco di funzionalità meno conosciute con cui vale la pena fare i conti.

Nel video qui sotto - e nei suggerimenti scritti sotto - ti mostreremo alcuni dei nostri suggerimenti e trucchi preferiti per provare il nuovo Kindle Paperwhite. Vale la pena notare che il software è molto simile sulla maggior parte dei modelli Kindle, quindi anche se non tutto funziona su tutti i modelli, molto lo farà. Quindi, anche se non hai un nuovo Paperwhite, ci sono ancora cose qui da provare.

Abbiamo dovuto iniziare con questo, semplicemente perché è la grande novità dell'ultimo Kindle Paperwhite. La regolazione del calore è ottima, ma per molti è probabilmente una funzione che preferiresti attivare solo la sera quando leggi prima di andare a letto. E ci sono due modi per programmare l'attivazione.

Puoi abbassare l'ombra delle impostazioni toccando o scorrendo verso il basso nella parte superiore della pagina, quindi toccando la freccia giù e quindi selezionando "Programma" sopra il dispositivo di scorrimento del calore. Oppure puoi toccare l'ingranaggio "Tutte le impostazioni", quindi selezionare "Opzioni dispositivo" e quindi "Programma riscaldamento".

Per abilitare la funzione, attiva l'interruttore e scegli "automatico" per accenderlo e spegnerlo con il tramonto. Oppure scegli un orario manuale per l'attivazione. Ora regola il grado di calore nella parte inferiore della pagina per personalizzare quanto caldo vuoi che sia.

Una funzionalità aggiunta di recente alla maggior parte dei software Kindle è la possibilità di utilizzare la copertina del libro che stai leggendo come grafica della schermata di blocco. Vai semplicemente su "Tutte le impostazioni", quindi su "Opzioni dispositivo" e ora attiva l'interruttore in alto accanto a "Display Cover".

squirrel_widget_6090083

Per impostazione predefinita, quando stai leggendo, quando tocchi o scorri per andare alla pagina successiva, cambia semplicemente rapidamente senza alcun tipo di animazione. Tuttavia, puoi abilitarne uno se lo desideri. Apri il libro che stai leggendo e quindi tocca nella parte superiore per visualizzare la barra degli strumenti. Tocca l'icona "Aa" e seleziona "Altro" nella finestra popup che appare.

Se scorri verso il basso questo elenco scorrendo, vedrai un'opzione che dice "Animazione volta pagina". Attiva questa opzione e ora ogni volta che giri una pagina, vedrai più di una transizione tra le pagine.

Un'altra funzionalità che non è attiva per impostazione predefinita è avere il blocco costantemente visualizzato nella parte superiore della pagina. Se ti perdi spesso nel tuo libro e perdi la cognizione del tempo, potresti trovare utile accenderlo. Apri di nuovo il menu a comparsa toccando l'icona "Aa" nella barra degli strumenti e seleziona "Altro". Ora attiva l'opzione nella parte superiore che dice "mostra orologio durante la lettura".

Probabilmente una delle cose più importanti con cui fare i conti con il Kindle è regolare lo stile, le dimensioni e il layout del carattere, per renderlo il più semplice possibile da leggere. Apri la stessa barra degli strumenti dei due suggerimenti precedenti e tocca "Carattere".

L'opzione Famiglia di caratteri in alto ti consente di scegliere lo stile del carattere, con 9 tra cui scegliere inclusi i caratteri popolari come Helvetica, Futura e Bookerly. Dopo aver selezionato quello che desideri, puoi regolare il peso toccando più accanto al cursore in grassetto e sotto puoi regolare la dimensione.

Se hai difficoltà a leggere perché le linee sono troppo vicine tra loro, puoi modificare la spaziatura toccando "Layout" e ora scegliere una delle opzioni di spaziatura con spazi più grandi tra le linee. Puoi anche modificare la dimensione dei margini se non vuoi che il testo si diffonda ampiamente sulla pagina.

Un'opzione interessante che potresti trovare utile è la lettura in modalità orizzontale. Nello stesso menu Layout del suggerimento precedente, tocca l'opzione più ampia in "Orientamento" e ora il testo ruoterà di 90 gradi e sarai in grado di leggere orizzontalmente, in orizzontale.

Kindle ha una funzione chiamata Word Wise, che mostra automaticamente i significati delle parole al di sopra di quelli che potrebbero essere difficili o lunghi. Per abilitarlo, apri quella barra degli strumenti familiare in alto, tocca "Aa" e poi "Altro" nella finestra popup. Scorri fino a visualizzare "Word Wise" e selezionalo. Attivalo e attendi che i dati vengano scaricati e ora vedrai apparire le descrizioni sopra le parole lunghe.

Ora vedrai anche "Word Wise" nell'angolo in basso. Toccalo e vedrai un dispositivo di scorrimento che ti consente di regolare il numero di descrizioni che vedi. C'è anche un'opzione che ti consente di "nasconderli" tutti quando vuoi.

Quando stai leggendo un libro puoi premere a lungo su una parola che non conosci e una definizione del dizionario appare in una finestra sopra di essa. Ora, ogni volta che lo fai, aggiunge questa parola a qualcosa che Kindle chiama "Costruttore di vocabolari".

Per trovare questo elenco durante la lettura, tocca nella parte superiore della pagina, quindi tocca i tre punti nell'angolo e seleziona "Costruzione del vocabolario" e vedrai tutte le parole che hai imparato o che stai imparando.

Tocca una parola qualsiasi per visualizzare una definizione del dizionario. Tocca "utilizzo" per vedere dove è apparsa quella parola e in quale libro. Se lo desideri, puoi facilmente eliminare la parola dall'elenco, oppure quando sei a tuo agio hai familiarità con una parola, tocca "masterizzato" e la parola viene spostata in un elenco "masterizzato".

Se stai scoprendo che lo spazio di archiviazione del tuo Kindle si sta quasi esaurendo, c'è una funzione di archiviazione rapida che ti consente di rimuovere rapidamente tutti i libri o i contenuti che non hai letto di recente. Vai a "Tutte le impostazioni", quindi "Opzioni dispositivo" e "Opzioni avanzate".

Ora scegli "Gestione archiviazione" e seleziona "Archivio rapido". Qui troverai quattro opzioni, con la possibilità di rimuovere tutto ciò che non hai aperto in 1, 3 o 6 mesi e tutto ciò che non è stato letto per più di un anno.

Stranamente, c'è un browser web sperimentale integrato nel software Kindle. Nella schermata iniziale tocca i tre punti nell'angolo e ora seleziona "Browser web". Caricherà, ovviamente, un browser e potrai navigare nel tuo sito preferito. Comprensibilmente le immagini sono un po' approssimative, ma per le pagine con testo pesante va bene.

Ecco fatto: 10 consigli e trucchi utili da provare sul tuo Kindle.

Scritto da Cam Bunton.