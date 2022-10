La collaborazione Simpsons x Adidas Stan Smith è oro per i meme

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli amanti dei meme su Twitter ameranno questa collaborazione The Simpsons x Adidas Stan Smith con protagonista nientemeno che il signore dei meme Homer Simpson in persona.

I ragazzi di Adidas non sono nuovi ai tie-in dei Simpson, ma questo con Homer Simpson è particolarmente bello. Non solo il nome del ragazzo è riportato in caratteri dorati sul lato della scarpa stessa, ma c'è anche un omaggio al meme di Twitter forse più famoso di tutti: Homer Simpson che fa marcia indietro contro un cespuglio verde.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bleacher Report Kicks (@brkicks)

Il meme viene spesso utilizzato quando si cerca di rappresentare qualcuno che cerca di passare in secondo piano per qualsiasi motivo, ma è qualcosa che non farete assolutamente indossando queste speciali sneaker Stan Smith. Saranno anche bianche, ma il tocco di verde e giallo sul tallone le fa risaltare. La linguetta è verde, con un'immagine di Homer Simpson in persona. Si trova sotto l'immagine di Adidas e Stan Smith.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Non si sa molto di queste sneaker oltre a ciò che si può vedere condiviso su Instagram. Finora non c'è stato alcun annuncio ufficiale, quindi, purtroppo, non sappiamo quando saranno in vendita o quanto costeranno.

Sappiamo però che dobbiamo assolutamente aggiungere un paio di queste cose alla nostra collezione. Siamo certi che anche voi ne avete bisogno.

Scritto da Oliver Haslam.