(Pocket-lint) - Square Enix e Marvel hanno svelato una collezione completa di sneakers ispirate ai Guardiani della Galassia con Adidas .

La collezione sarà lanciata nel 2022 e presenta sei scarpe ispirate ai personaggi del franchise.

Star-Lord ne ottiene due, mentre Gamora, Drax, Groot e Rocket ottengono un modello ciascuno.

"Un punto di partenza fondamentale per il design di ogni sneaker sono stati i segnali visivi unici di ciascuno dei personaggi, che si tratti dei dettagli delle cuciture sulla giacca di pelle di Star-Lord, della tavolozza dei colori della terra di Groot o degli inconfondibili tatuaggi di Drax", ha affermato il senior designer di Adidas James Liu, in un comunicato stampa di Square Enix .

"Da lì, abbiamo voluto inserire vari elementi di scoperta del design che aiutassero a dare ulteriore vita alla storia di ogni personaggio. Riunendo il tutto in tutta la collezione sono significati unici per questa versione originale dei Guardiani della Galassia come squadra di supereroi - con fodere per calzini, cartellini, etichette e imballaggi coordinati."

Le scarpe scelte per la collezione sono le seguenti:

Star-Lord - Forum Hi 84 e Forum Mid

Gamora - ZX 2K Boost 2.0

Drax - Ozelia

Groot - NMD R1

Razzo - ZX 1K Boost

Cè una buona gamma di sagome incluse per soddisfare una varietà di gusti e siamo rimasti colpiti dai dettagli sottili.

La Marvel ha rilasciato unintervista completa con James Lui che può essere trovata qui . Non ci sono ancora notizie su prezzi o disponibilità, ma ti consigliamo di tenere docchio poiché questa versione sarà sicuramente un successo per i fan di Guardiani della Galassia di tutto il mondo.