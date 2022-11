Eufy SmartTrack Link è un'alternativa più economica all'AirTag di Apple

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il produttore di accessori eufy ha annunciato un tracker di oggetti che si collega alla rete Find My di Apple, ma che costa meno dell'AirTag dell'azienda.

Pur essendo il tracker di oggetti preferito da molte persone, l'AirTag di Apple non è perfetto. Per cominciare, non è economico: costa 29 dollari e non ha un modo semplice per applicarlo agli oggetti senza dover acquistare un altro accessorio che lo contenga. SmartTrack Link di eufy risolve entrambi i problemi in un colpo solo.

Innanzitutto, il prezzo. L'eufy SmartTrack Link è disponibile a soli 19,99 dollari, un prezzo notevolmente inferiore a quello del tracker di prima parte di Apple. La seconda soluzione è un foro, in pratica. Il foro consente di fissare facilmente il tracker a qualsiasi oggetto, senza bisogno di altri accessori.

Oltre a queste cose, tutte le funzioni dell'AirTag sono presenti e corrette. Il collegamento alla rete Find My di Apple significa che è possibile utilizzare l'app su tutti i dispositivi Apple per trovare gli oggetti, oltre a ricevere avvisi quando si abbandona l'oggetto. Utilizzando l'app eufy Security si ottengono altre funzioni, come la possibilità di condividere l'oggetto con altri e di inviare avvisi al telefono anche quando è in modalità silenziosa.

E funziona anche con Android.

Il tutto è alimentato da una batteria standard CR2032, proprio come l'AirTag. Nel complesso, è difficile opporsi a questo piccolo oggetto. È già ordinabile negli Stati Uniti, ma la disponibilità a livello internazionale sembra essere un problema al momento. Speriamo che la situazione cambi presto.

Scritto da Oliver Haslam.