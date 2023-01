Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - BenQ Zowie ha annunciato le versioni wireless dei suoi popolari mouse da gioco, la serie EC.

Proprio come le loro controparti cablate, la nuova serie EC-CW sarà disponibile in tre misure per adattarsi alle diverse dimensioni delle mani e agli stili di impugnatura.

BenQ afferma di aver aspettato a rilasciare le versioni wireless fino a quando non fosse stata sicura della loro capacità di resistere alle interferenze di trasmissione, un aspetto cruciale per il gioco competitivo.

Per questo motivo i modelli wireless sono dotati di un ricevitore wireless indipendente e di un'antenna potenziata sulla punta del mouse.

Il ricevitore wireless funge anche da base di ricarica e i mouse consentono fino a 70 ore di gioco per carica.

Il cuore della serie EC-CW è l'apprezzato sensore PixArt 3370, molto apprezzato dagli appassionati di FPS.

Per quanto riguarda l'estetica, Zowie si mantiene semplice con una finitura nera opaca e un design ergonomico asimmetrico ispirato agli IntelliMouse.

Il marchio afferma di aver utilizzato studi di scienza dello sport per confermare che la forma dell'EC consente una postura più confortevole delle dita e dell'avambraccio, il che significa che si può giocare più a lungo con meno fatica.

Inoltre, i modelli wireless hanno un peso molto simile e una sensazione di clic simile a quella delle loro controparti cablate, il che rende facile l'adattamento se in precedenza si utilizzava il modello cablato.

Sembra fantastico, vero? C'è un piccolo inconveniente: il prezzo. A 149,99 dollari / 169,99 sterline, i mouse EC-CW costano più del doppio dei loro fratelli con cavo. Solo voi potete decidere se questa libertà wireless vale il prezzo d'ingresso.

Scritto da Luke Baker.