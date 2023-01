Il vero tema del CES 2023 è quello delle realtà alternative.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il CES ( Consumer Electronics Show ) ha un posto importante nel calendario annuale. È il più grande degli eventi tecnologici, ha un'importanza globale e delinea cosa aspettarsi dalla tecnologia di consumo per l'anno successivo.

Ma soprattutto, ci offre un riflesso dell'umore di tutti i settori che si trovano coinvolti nel mondo della tecnologia di consumo. Al di là della semplice delimitazione di una singola categoria di prodotti, è questo barometro della tecnologia a essere più interessante dei prodotti stessi.

Quest'anno il keynote di apertura è toccato a BMW. Molti commentatori, per molti anni, hanno detto che il CES sta diventando un salone dell'auto (mentre i tradizionali saloni automobilistici faticano a mantenere il loro fascino), ma si tratta in realtà di un malinteso. Il Consumer Electronics Show non sta diventando un salone dell'auto: le auto stanno diventando elettronica di consumo.

Il lancio della BMW i Vision Dee inquadra perfettamente il CES 2023. Certo, c'è un'auto sotto quell'esterno che cambia colore, e l'idea di avere un cursore per la realtà mista nella vostra auto, per spostarvi in una sorta di realtà alternativa alla Tron, potrebbe essere un po' inverosimile. Ma alcune delle tecnologie che consentono di realizzare questa concept car prenderanno vita nel 2025.

Il fatto che Arnold Schwarzenegger abbia partecipato al keynote di BMW, avendo interpretato il ruolo di protagonista nel classico Total Recall di Paul Verhoeven del 1990, è splendidamente poetico, in quanto stabilisce essenzialmente la premessa per le esperienze di realtà alternativa verso cui stiamo correndo.

Il CES 2023 ci offre anche la prima opportunità di provare PSVR 2. L'headset VR di nuova generazione di PlayStation è stato lanciato il 22 febbraio 2023 e offre un'esperienza graficamente ricca, meravigliosamente immersiva e incoraggiantemente fluida che, se riceve abbastanza contenuti, potrebbe davvero guidare un boom nell'intrattenimento VR - dopo molte false partenze.

L'aspetto più negativo del PSVR 2 è quando si cerca di far entrare il mondo reale. È possibile toccare un pulsante per il passthrough, utilizzando le fotocamere anteriori per mostrare ciò che si trova nel mondo fisico. Ma non è un granché: le immagini sono sgranate e in bianco e nero. Questo è comprensibile quando l'attenzione è rivolta al mondo virtuale piuttosto che a quello fisico.

Se si desidera un'esperienza di realtà mista migliore, l'HTC Vive XR Elite è assolutamente il prodotto da scegliere. Leggero e privo di cavi, premendo il pulsante di questo auricolare per accedere al mondo fisico si ottiene una realtà mista nitida e a colori. Mentre provavo Vive XR Elite, ho preso la mia macchina fotografica e sono riuscito a regolare le impostazioni manuali e a navigare nei menu in modo che il tecnico della demo potesse scattarmi alcune foto: un'esperienza ultraterrena.

La qualità di questo passaggio video è importante perché HTC punta molto sulla realtà mista, prendendo il virtuale e fondendolo perfettamente con il fisico.

La continua fusione di esperienze digitali e fisiche definirà gli anni a venire e questo si riflette in molti dei prodotti che ci hanno colpito al CES 2023, non solo quelli citati sopra.

L'Oréal ha preso la tecnologia e l'ha applicata al trucco, come nel caso del Quinto Elemento? - mentre Asus riporta il 3D nei computer portatili e l'Odyssey Neo da 57 pollici di Samsung è così largo e così curvo che i contenuti quasi vi mangeranno.

Il ritiro dell'umanità nei mondi virtuali è comprensibile quando il mondo reale ha offerto uno spettacolo orribile negli ultimi anni. L'accelerazione che l'isolamento forzato ha portato con sé ha reso le interazioni digitali tangibili ed essenziali.

Il nascente metaverso può anche attraversare una crisi esistenziale - non aiutata dai criptofili che lo sbandierano come contenitore di valute alternative e NFT - ma il CES 2023 non fa altro che rafforzare il fatto che ci stiamo lanciando verso questa realtà alternativa come futuro.

Il ruolo della tecnologia da questo momento in poi è quello di assicurarsi che, se non altro, la nostra realtà alternativa del futuro sia accessibile, inclusiva e accomodante come deve essere.

La realizzazione, come in un glorioso film di fantascienza, è la parte che tutti noi potremo godere.

Scritto da Chris Hall.