Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gait-Tech potrebbe non essere un'azienda di cui avete sentito parlare fino ad ora, ma se vi piace indossare i tacchi alti, è sicuramente un'azienda da tenere d'occhio.

Al CES 2023, l'azienda italiana ha rivelato quella che sostiene essere la prima soluzione di soletta integrata per tacchi alti, in grado di eliminare il disagio e prevenire le lesioni.

Interessati? Lo eravamo anche noi, così abbiamo controllato i tacchi dotati di questa tecnologia alla fiera di Las Vegas. Ecco cosa abbiamo scoperto e come funziona la soletta.

Come funziona la soluzione Gait-Tech?

Il dispositivo biomeccanico Gait-Tech viene integrato nella soletta dei tacchi alti in fase di produzione ed è progettato per "aumentare il comfort delle scarpe con tacchi alti".

Secondo l'azienda, la soluzione si basa su 30 anni di ricerca e funziona "ridistribuendo la pressione sul bozzo metatarsale del piede per fornire un'andatura più sana e stabile quando il piede è verticale in flessione plantare".

Ammortizzando l'impatto, i tacchi che utilizzano questa soluzione dovrebbero essere più comodi senza che il design venga compromesso grazie al fatto che è nascosta all'interno della suola.

In quali scarpe si trova la soluzione soletta Gait-Tech?

La soletta integrata Gait-Tech ha fatto il suo debutto al CES 2023 in scarpe disegnate dal designer italiano di calzature Diego Dolcini, che ha già lavorato con marchi come Gucci, Balmain, Dolce & Gabbana ed Ermenegildo Zegna.

C'era una scarpa da ginnastica con la tecnologia all'interno, oltre a una scarpa con cinturino in vernice nera e arrossita. Si spera che sia solo l'inizio per questo dispositivo potenzialmente rivoluzionario.

In teoria, la tecnologia di Gait-Tech potrebbe essere inserita in qualsiasi scarpa, che sia di Zara o di Christian Louboutin, ci è stato detto. Tuttavia, poiché viene implementata in fase di produzione, l'azienda deve essere coinvolta fin dalla fase di progettazione, in quanto non si tratta di una soluzione che può essere adattata a posteriori.

Ciò significa che se possedete già un paio di Louboutin che adorate, non diventeranno più comode aggiungendovi la soluzione di Gait-Tech. L'unico modo per sperimentare la tecnologia è il tacco disegnato da Diego Dolcini.

La soluzione Gait-Tech funziona?

Al CES 2023 abbiamo provato un paio di tacchi a spillo Diego Dolcini con la soluzione Gait-Tech e, non lo diciamo, siamo rimasti piacevolmente sorpresi da quanto fossero comodi.

Questa potrebbe davvero essere una soluzione rivoluzionaria per gli amanti dei tacchi. Guardando il paio di tacchi finiti non si direbbe che hanno la tecnologia in-sole all'interno, ma quando li si indossa, il comfort e l'ammortizzazione sono certamente evidenti.

La sensazione è simile a quella che si prova indossando le Scholl's Party Feet, ma poiché la tecnologia è incorporata nella suola, non si sposta affatto e risponde meglio al piede mentre si cammina.

Sebbene si possa avvertire un certo disagio quando si indossa per un lungo periodo di tempo il paio di scarpe con cinturino che attraversa il piede, abbiamo sicuramente notato una differenza significativa non appena abbiamo indossato la scarpa rispetto ad altri tacchi simili che possediamo. Mentre camminavamo, non sentivamo alcuna fitta e la pressione sulla pianta del piede era minima.

Saremmo curiosi di vedere come ci sentivamo dopo un'ora o due per valutare realmente l'impatto della soluzione di Gait-Tech, ma forse il punto più importante è che saremmo stati più che felici di continuare a indossare le scarpe con il cinturino per quel periodo di tempo per scoprirlo.

Dovremo aspettare di vedere quale sarà l'impatto della tecnologia di Gait-Tech sugli amanti dei tacchi, ma si tratta di un passo molto promettente verso la realizzazione di una soluzione per far sentire le scarpe incredibili tanto quanto sono belle.

Scritto da Britta O'Boyle.