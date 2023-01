Il versatile lettore musicale portatile M11S di FiiO porta l'audio ad alta risoluzione in tasca

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - FiiO ha annunciato un nuovo lettore audio portatile ad alta risoluzione ricco di funzioni, l'M11S, che offre un approccio versatile per migliorare la musica in qualsiasi modo la si ascolti.

Oltre al jack per cuffie standard da 3,5 mm, sono disponibili anche uscite per cuffie bilanciate da 2,5 e 4,4 mm, oltre a un'uscita di linea dedicata. L'M11S supporta anche la connettività wireless, con compatibilità LDAC, aptX HD e LHDC, per non parlare dello streaming AirPlay e DLNA.

L'M11S utilizza due chip DAC ES9038Q2M, uno per i canali destro e sinistro. Se a questo si aggiunge il circuito di amplificazione di nuova concezione di FiiO, si ottiene il supporto per file audio fino a 384kHz/DSD256 e la promessa di un'incredibile musicalità.

Dovrebbe essere anche potente. Sotto un carico standard di 32 ohm, la potenza di uscita bilanciata è di 670mW, con uno dei più bassi livelli di rumore (il rumore prodotto dal dispositivo stesso) di qualsiasi lettore musicale portatile, pari a soli 1,9uV. Si tratta di una riduzione del 62% rispetto alla generazione precedente.

È presente il supporto MQA, che gli utenti di Tidal possono facilmente utilizzare grazie all'esecuzione di Android 10 sull'M11S. Naturalmente è possibile scaricare anche altre applicazioni di streaming, come Qobuz, Apple Music o Spotify, e il bypass SRC globale consente di ottenere una riproduzione bit-perfect, senza limitazioni.

Gli ultimi assi nella manica dell'M11S includono la possibilità di utilizzarlo come DAC USB - collegato al vostro laptop per bypassare il suo DAC interno a favore di quello superiore dell'M11S - come amplificatore Bluetooth nel vostro impianto hi-fi, aggiungendo potenzialità di streaming a un sistema offline, o per ricevere musica in modalità wireless dai dispositivi Apple tramite AirPlay. Niente male...



L'M11S ha un'autonomia di 14 ore, un display HD multi-touch da 5 pollici e 32 GB di memoria. C'è anche uno slot per schede microSD con supporto per schede fino a 2TB.

La notizia migliore è che non dovrete aspettare per metterci le mani sopra. L'M11S è disponibile da subito al prezzo di 489 sterline.

Scritto da Verity Burns.