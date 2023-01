Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'Oréal utilizza spesso il Consumer Electronic Show (CES) per rivelare i nuovi prototipi di dispositivi su cui sta lavorando, che di solito sono eccellenti in termini di idee. Per il 2022, questi dispositivi sono stati Colorsonic e Coloright.

Per il 2023, però, l'azienda potrebbe essersi superata. I due prototipi rivelati al CES sono Hapta e Brow Magic. Abbiamo avuto una dimostrazione di entrambi e, mentre Hapta - che è un applicatore di trucco robotico - è stato molto impressionante in azione, è il dispositivo Brow Magic che ci ha conquistati.

Cos'è e come funziona Brow Magic di L'Oréal?

Brow Magic di L'Oréal è un applicatore elettronico per il trucco delle sopracciglia a casa ed è stato progettato per ottenere sopracciglia perfette senza dover ricorrere a diversi prodotti o matite, al tempo o a metodi più estremi come il microblading o il tatuaggio.

Brow Magic è stato creato in collaborazione con Prinker, un'azienda specializzata in tatuaggi stampati e non permanenti. Il dispositivo elettronico portatile è dotato di 2.400 minuscoli ugelli e utilizza una tecnologia di stampa con una risoluzione fino a 1.200 gocce per pollice (dpi).

Per creare una forma precisa delle sopracciglia da stampare sul viso, è necessario utilizzare l'applicazione Brow Magic che utilizza la tecnologia Modiface AR di L'Oréal per scansionare il viso e fornire suggerimenti.

Una volta scansionato il viso, è possibile selezionare la forma desiderata tra le raccomandazioni, lo spessore e l'effetto.

È possibile modificare le raccomandazioni, ad esempio scegliendole più lunghe o più corte, e selezionare il colore desiderato. Dopo aver effettuato la selezione, si consiglia di utilizzare il primer Brow Magic e quindi di spostare il dispositivo Brow Magic sul primo sopracciglio e di passarlo con un unico movimento.

Quali sono i risultati di Brow Magic di L'Oréal e com'è in azione?

Abbiamo assistito a una dimostrazione del Brow Magic di L'Oréal ed è un dispositivo che cambia le carte in tavola per ottenere sopracciglia perfette se non si sa cosa si sta facendo normalmente. Le sopracciglia possono cambiare radicalmente l'aspetto di una persona, ma non è sempre facile capire cosa si deve effettivamente riempire o quale sia la forma o lo stile migliore per le sopracciglia del proprio viso.

L'applicazione Brow Magic esegue una scansione rapida del viso e offre suggerimenti in circa un minuto, quindi quando diciamo rapida, è davvero rapida. Di certo è più veloce che tirare fuori la fidata matita per sopracciglia e disegnare i tratti e sfumare.

Ma soprattutto, Brow Magic rende la creazione di sopracciglia perfette incredibilmente semplice. Certo, c'è chi è bravissimo a mappare le sopracciglia per se stesso e per gli altri, come chi è addestrato in HD Brows, ad esempio, ma per chi non ha una formazione in queste aree, Brow Magic fa tutto il lavoro duro per voi.

In base alla nostra dimostrazione durante il CES 2023, Brow Magic è molto semplice da usare e i risultati sono eccellenti. Non l'abbiamo usato sul viso, ma è stato disegnato su un braccio, ma le pennellate delle sopracciglia create erano molto dettagliate.

Si dice che i risultati di Brow Magic durino tutto il giorno, o fino a due giorni se usato con il Brow Magic Primer, e si dice che si possano rimuovere con un normale struccante. Non abbiamo potuto testare questo elemento, ma certamente l'esperienza dall'inizio alla fine e il risultato ottenuto sono ottimi.

Quanto costa Brow Magic di L'Oréal e quando sarà disponibile?

Il Brow Magic di L'Oréal sarà venduto a un prezzo compreso tra 149 e 199 dollari. Il prezzo finale non è ancora stato confermato, ma si tratta comunque di un prezzo accessibile per questa tecnologia.

L'Oréal ha dichiarato di voler lanciare il dispositivo entro la fine del 2023 negli Stati Uniti. Si dice che arriverà anche in Europa nel 2024, quindi si spera che le frontiere perfette non siano troppo lontane da raggiungere. Nel frattempo, continueremo a usare la nostra fidata matita, ma saremo entusiasti di vedere questo dispositivo e di poterlo provare.

Scritto da Britta O'Boyle.