LAS VEGAS (Pocket-lint) - Al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas L'Oréal ha annunciato un paio di nuovi prototipi di dispositivi, tra cui un applicatore di make up robotizzato portatile chiamato Hapta e un applicatore elettronico per il make up delle sopracciglia a casa chiamato Brow Magic.

Brow Magic è stato progettato per ottenere sopracciglia perfette a casa senza dover ricorrere a più prodotti, al tempo o a trattamenti estremi come la micropallinatura. Detto questo, può apparentemente aiutare a mappare una sopracciglia perfetta in base alle caratteristiche naturali delle sopracciglia e del viso per coloro che stanno considerando il micro blading o il trucco semipermanente.

Il dispositivo è il primo applicatore elettronico portatile per il trucco delle sopracciglia in grado di offrire agli utenti una forma precisa in pochi secondi. Utilizza la tecnologia Modiface AR dell'azienda per eseguire una scansione del viso e fornire raccomandazioni per effetti di microblading, microshading o filler.

Per utilizzare il dispositivo, bisogna aprire l'app L'Oréal Brow Magic e scansionare il viso con il lettore di sopracciglia Modiface. Quindi si seleziona la forma, lo spessore e l'effetto desiderato e si passa il primer L'Oréal Brow Magic sulle sopracciglia. Successivamente, si passa la stampante sulle sopracciglia con un unico movimento e si termina applicando un top coat per fissare il look.

L'Oréal sostiene che i risultati di Brow Magic durano tutto il giorno e possono essere facilmente rimossi con un normale struccante.

Nel frattempo, l'azienda ha anche presentato Hapta, un applicatore di trucco robotizzato portatile progettato per coloro che hanno una mobilità limitata delle mani e delle braccia.

Sviluppato nel corso di sei anni da ricercatori, scienziati e ingegneri, L'Oréal ha dichiarato che la chiave del dispositivo è una combinazione di controlli di movimento intelligenti integrati e di accessori personalizzabili. Si sostiene che Hapta offra agli utenti una gamma completa di movimenti, una maggiore facilità d'uso per l'apertura delle confezioni e un'applicazione di precisione per compiti come l'applicazione del rossetto, che richiede una mano ferma.

Secondo l'azienda, il dispositivo di livellamento Hapta di L'Oréal sarà sperimentato con Lancôme, società di proprietà di L'Oréal, nel 2023, prima con un applicatore di rossetto e poi con altre applicazioni di trucco in futuro. Anche Brow Magic dovrebbe debuttare nel 2023, anche se non sono ancora stati rivelati prezzi e dettagli.

Scritto da Britta O'Boyle.