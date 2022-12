Problemi di condensa? L'aspiratore per finestre Karcher potrebbe essere la risposta.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'aspiratore per finestre Karcher potrebbe sembrare un accessorio superfluo per la vostra casa, ma con il crollo delle temperature e l'aumento dei costi energetici, molte persone scelgono di riscaldare meno le loro case.

Questo, unito al fatto che le finestre e le porte vengono tenute ben chiuse per ridurre la dispersione di calore, significa una minore ventilazione, che porta a un numero sempre maggiore di persone che soffrono di condensa sulle finestre.

Con il tempo, la condensa può portare alla formazione di muffa, danneggiare i telai delle finestre, i cornicioni, la vernice o persino l'intonaco. Per questo è importante gestire l'umidità. Lo sappiamo, perché sta succedendo anche a noi.

Aspiratore per finestre Karcher L'aspiratore per finestre Karcher aspira l'umidità da qualsiasi superficie piana, immagazzinandola nel suo serbatoio interno. Visualizza offerta

L'aspirapolvere per finestre Karcher potrebbe essere una soluzione tecnologica semplice per risolvere il problema. Naturalmente è meglio arieggiare le stanze per far uscire l'aria umida, ma utilizzando il dispositivo Karcher è possibile aspirare facilmente la condensa e liberarsi di gran parte del liquido.

L'aspiratore per finestre Karcher è davvero facile da usare. Dopo la ricarica, basta premere il pulsante e far passare la testa del tergivetro sulla finestra per aspirare la condensa nel serbatoio. Una volta che il serbatoio è pieno, basta svuotarlo ed è pronto per ripartire.

È un modo semplice e veloce per eliminare la condensa senza dover ricorrere a panni inzuppati per pulire tutto e basta una rapida passata sulle finestre al mattino o alla sera per ridurre la quantità di acqua rimasta.

È comodo da lasciare in bagno e da prendere e presto scoprirete che le finestre sono più asciutte, invece di vedere crescere la muffa. È anche molto utile per pulire le fuoriuscite in cucina sulle superfici dure o come parte della routine di pulizia delle finestre durante tutto l'anno.

Il costo è di circa 40 euro.

Scritto da Chris Hall.