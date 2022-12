Nacon presenta il controller di gioco MG-X Pro per iPhone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nacon ha annunciato una nuova versione del suo controller MG-X Pro, pensata per gli utenti di iPhone.

Per chi non lo conoscesse, il Nacon MG-X Pro è un controller di gioco in stile split che tiene il telefono al centro, con un fattore di forma simile a quello del Nintendo Switch o dello Steam Deck di Valve.

Rilasciata all'inizio di quest'anno, la versione Android dell'MG-X Pro si è dimostrata una scelta popolare tra i giocatori mobili.

Ha un'impugnatura ergonomica simile a quella di un controller tradizionale, ma un equilibrio migliore nella mano rispetto a quello che si ottiene bloccando il telefono in cima, è praticamente il meglio di entrambi i mondi.

L'MG-X Pro è un controller Xbox con licenza ufficiale, progettato per l'uso con lo streaming cloud su Game Pass Ultimate. Al momento dell'acquisto, si ottiene un mese di accesso gratuito a Game Pass Ultimate per poterlo provare.

Ora anche i giocatori di iPhone possono partecipare all'azione: la nuova versione ha ottenuto la certificazione ufficiale Made For iPhone da Apple, per cui si può essere certi che funzionerà bene con iOS.

Si collega tramite Bluetooth 5.0 ed è compatibile con un'ampia gamma di modelli di iPhone, a partire dal 6S fino al massiccio iPhone 14 Pro Max.

Il controller offre 20 ore di autonomia per carica e si ricarica tramite il cavo USB-C incluso quando si esaurisce la carica.

Ha un layout asimmetrico in stile Xbox e marcature dei pulsanti, per far sentire gli utenti Xbox a casa propria.

Nacon MG-X Pro per iPhone è disponibile da oggi al prezzo di 120 € / 99,99 $.

