Potete acquistare la vera Batmobile del 1989 se disponete di 1,5 milioni di dollari.

(Pocket-lint) - Avete mai desiderato di possedere la vostra Batmobile personale? Probabilmente sì, e ora potete possederne una dal film del 1989 per 1,5 milioni di dollari.

Non capita tutti i giorni di avere la possibilità di possedere un pezzo di memorabilia automobilistica e cinematografica, ma ora avete la possibilità di possedere uno dei migliori gadget in circolazione. La Batmobile di Batman del 1989 e di Batman Returns del 1992 è in vendita.

L'auto è stata progettata dall'illustratore Julian Caldow e poi costruita da John Evans e dal suo team SFX ai Pinewood Studios in Inghilterra. Ma si tratta solo di un'auto di scena e, sebbene possa muoversi, il suo motore elettrico è limitato a un massimo di 30 miglia orarie.

Questo però non significa che non sia bella. L'auto è dotata di un lanciafiamme e di uncini funzionanti, il che è più di quanto si possa dire per la propria auto.

Chi si chiede dove sia stata l'auto negli ultimi 30 anni sarà interessato a sapere che ora viene venduta da un collezionista privato, ma prima di essere ritirata ha trascorso del tempo al parco Six Flags del New Jersey ed è stata utilizzata come oggetto di scena per le montagne russe di Batman. Si tratta di una vera e propria caduta di stile, ma ora è possibile darle una buona casa - a un prezzo.

La Batmobile è in vendita presso il Classic Auto Mall per 1,5 milioni di dollari ed è qui che si possono vedere altre foto di quella che sarà sicuramente una delle auto più iconiche del mondo del cinema.

Scritto da Oliver Haslam.