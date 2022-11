L'e-scooter della Red Bull Racing è folle come ci si aspetta

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sapevate che Red Bull Racing non avrebbe prodotto un e-scooter banale, e il suo RBS#01 non ha deluso le aspettative.

Come ci si potrebbe aspettare, l'RBS#01 è uno di quei gadget immediatamente riconoscibili come appartenenti alla famiglia Red Bull Racing. Sfoggia la famosa livrea rossa e nera che si vede sfrecciare su una pista di Formula 1, e le somiglianze non finiscono qui.

Per cominciare, proprio come le auto sportive, la RBS#01 è dotata di freni forati per assicurarsi che si fermi quando serve. È anche potente grazie a un motore da 750 W che promette una velocità massima di circa 28 miglia orarie. La batteria da 760Wh consente di percorrere circa 37 miglia con una sola carica. Le ruote grandi e i pneumatici larghi probabilmente non aiutano, ma di sicuro hanno un bell'aspetto.

Per quanto riguarda la struttura complessiva, la costruzione in fibra di carbonio fa sì che l'intera bicicletta pesi solo 23 kg. E poi c'è la pedana di guida sovradimensionata che garantisce la massima stabilità, indipendentemente dalla strada piena di buche che si sta percorrendo. Secondo Red Bull Racing, tutto questo si traduce in un e-scooter facile da guidare, anche per chi è alle prime armi.

Una cosa che non è accessibile, però, è il prezzo. Red Bull Racing chiede 6.000 dollari per l'acquisto, anche se è prevista un'opzione di pagamento anticipato di 600 dollari e mensile senza interessi se lo si vuole davvero. È possibile iscriversi alla lista d'attesa già da ora. Non sappiamo se sarà lunga.

